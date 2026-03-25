Serie Ediciones Únicas #2 en Château D’ Ancón: Wine, Women & Words llega a Argentina

Wine Spot, el espacio gastronómico y cultural de Château d’Ancón, presenta el segundo encuentro de la serie EDICIONES ÚNICAS con la llegada de Wine, Women & Words, el formato creado por la actriz aregtina Andrea Carballo que cruza literatura, vino y conversación en esta edición junto a la reconocida escritora Tamara Tenenbaum.

Wine, Women & Words se realizará por primera vez en Argentina el sábado 11 de abril en Wine Spot, el espacio de Château d’Ancón ubicado en La Carrera, Mendoza. “Dime qué lees y te diré qué bebes” funciona como punto de partida de la actividad.

Entradas disponibles: @chateaudancon_winespot

El proyecto, creado en Barcelona por la actriz argentina Andrea Carballo, inicia su etapa fuera de España, donde ya cuenta con más de 25 ediciones desde 2019. Se trata de una plataforma que articula literatura y vino en un mismo espacio. La propuesta parte de la idea de que ambos lenguajes requieren tiempo y atención, y que su cruce habilita una instancia de encuentro. El ciclo se desarrolla en distintos espacios y mantiene un mismo esquema de trabajo: selección de autora, curaduría de textos, elección de vinos y apertura a la conversación.

La edición local tendrá como invitada a la escritora Tamara Tenenbaum, quien presentará su libro Un millón de cuartos propios. El encuentro propone la lectura de tres fragmentos de la obra, cada uno acompañado por un vino seleccionado para cada instancia. La degustación será guiada por la sommelier invitada: Camila Cerezo Pawlak (Mendoza).

El formato organiza la actividad en torno a la lectura, el vino y la conversación. La autora compartirá la lectura de sus textos y luego abrirá el intercambio con el público en un esquema sin mediaciones formales. El vino acompaña el desarrollo de la lectura y la escucha, integrándose a la dinámica del encuentro.

La llegada a Argentina se enmarca dentro del ciclo EDICIONES ÚNICAS de Château D’Ancón, que incorpora esta propuesta a su programación en WineSpot. El espacio funciona dentro del predio de la bodega y está orientado a actividades vinculadas con cultura y vino. La jornada continúa con una propuesta gastronómica: un menú a cargo del chef de la casa, Bruno Zerhau, diseñado bajo la dirección de la autora del libro e inspirado en textos de Virginia Woolf, los mismos que dieron origen a uno de los cuentos que formarán parte de la lectura.

Información del encuentro

Qué: Wine, Women & Words – Edición Única #2

Cuándo: sábado 11 de abril de 2026, 18 h

Dónde: Wine Spot, Château D’Ancón, La Carrera, Mendoza

Autora invitada: Tamara Tenenbaum

Libro: Un millón de cuartos propios

Host: Andrea Carballo

Sommelier: a confirmar

Vinos: selección de Château d’Ancón

Acerca de Andrea Carballo – Wine, women & words.

Actriz y gestora cultural argentina radicada en Barcelona. Es creadora y directora de Wine, Women & Words. Desde 2019 desarrolla el ciclo en distintas ciudades de España, donde ha realizado más de 25 ediciones. Está a cargo de la curaduría, conducción y desarrollo del formato.

Wine Women & Words es una tertulia eno-literaria donde las protagonistas son mujeres: escritoras, sommeliers, enólogas y cocineras. Cada edición gira en torno a una obra literaria, una autora y una selección de vinos especialmente curada. Los encuentros proponen un recorrido sensible donde la literatura y el vino se potencian y dialogan entre sí. El proyecto también incluye activaciones y eventos especiales, producciones audiovisuales, contenidos editoriales y digitales, ediciones internacionales y experiencias gastronómicas.

Acerca de Tamara Tenenbaum



Nació en Buenos Aires en 1989. Es escritora, periodista, guionista y docente, licenciada en Filosofía por la UBA. Su libro Un millón de cuartos propios recibió el Primer Premio Paidós de Ensayo. En 2017 publicó el libro de poemas Reconocimiento de terreno, y en 2018 ganó el Premio Ficciones al mejor libro de cuentos inéditos otorgado por el Ministerio de Cultura por su obra Nadie vive tan cerca de nadie. En 2019 publicó el ensayo El fin del amor. Amar y coger en el siglo XXI (Ariel). En 2021 publicó la novela Todas nuestras maldiciones se cumplieron, y en 2024, La última actriz. Para teatro escribió y estrenó las obras Una casa llena de agua (2021), Las Moiras (2023) y El día más largo del mundo (2024); y, como guionista, ha coescrito con Erika Halvorsen la serie El fin del amor (Amazon Prime, 2022), basada en su libro homónimo.

Acerca de Camila Cerezo Pawlak.

Sommelier argentina formada en CAVE, cuya trayectoria la llevó a vincular diversas regiones del país y a desarrollar una sensibilidad particular para acompañar cada vino con presencia, escucha y curiosidad.

Entiende el rol del sommelier como un puente entre historia, paisaje y paladar. Durante cuatro años y medio fue responsable de la cava y el servicio en Ruda Cocina, restaurante ubicado en el Valle de Uco (Mendoza), donde consolidó una mirada curatorial del vino a partir del trabajo directo con productores y la experiencia de sala. Actualmente transita nuevos proyectos desde una práctica independiente, explorando formas de seguir narrando el territorio.





