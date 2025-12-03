Sentite Listo inauguró su cuarto local y desembarcó en Chacras Park, uno de los polos comerciales más atractivos de Mendoza

La semana pasada, Sentite Listo abrió oficialmente su cuarto local al público en Chacras Park (Luján de Cuyo), marcando un nuevo paso en la expansión de este emprendimiento familiar que ya se posiciona como referente en comida saludable y pronta para consumir en Mendoza.

Con esta apertura, la marca suma presencia en cuatro ubicaciones estratégicas:

San Martín 908, Ciudad

Colón 430, Ciudad

Pedro Molina 151, Ciudad

Chacras Park, Luján de Cuyo

¿Por qué Chacras Park?

Desde Sentite Listo explican que la elección de Chacras Park responde a varias razones: se trata de un complejo moderno, seguro y de gran circulación, elegido tanto por residentes de Luján como por profesionales y empresas que se han instalado en la zona. El predio combina oficinas, gastronomía, comercios y servicios, lo que genera un flujo constante de público durante todo el día.

Chacras Park, el desarrollo de uso mixto se convierte en el lugar ideal para disfrutar y combinar la vida laboral y la social en conjunto con el bienestar. Además, Chacras Park se ha consolidado como uno de los polos comerciales y corporativos más dinámicos del Gran Mendoza, con un perfil afín a la propuesta de Sentite Listo: consumidores que valoran la practicidad, el bienestar, la alimentación saludable y la disponibilidad de opciones rápidas sin perder calidad. La marca destaca también la comodidad del estacionamiento, la amplitud del espacio y un entorno ideal para sumar su concepto de “comer rico y saludable todos los días”.

Comida saludable, envasada al vacío y lista para llevar

Sentite Listo ofrece comidas envasadas al vacío, con cocciones al horno o al vapor, bajo contenido de sodio y porciones de 450/500 gramos. Los menús cambian a diario y abarcan opciones de carne, pollo, cerdo, pastas y platos vegetarianos, además de guarniciones, salsas, tartines y pasteles individuales.

La variedad es uno de los sellos de la marca: la propuesta cambia cada día para que los clientes habituales siempre encuentren algo nuevo, equilibrado y nutritivo.

Cafetería, menú del día y promos

En su nuevo local de Chacras Park, Sentite Listo también suma cafetería, además de promociones para desayunos, brunch, almuerzos, media tarde y cenas. El menú del día, a un precio competitivo, ya se convirtió en una opción elegida por quienes trabajan en el complejo y alrededores.

Producción con tecnología de punta en Maipú

La planta gastronómica está ubicada en Maipú, donde la empresa cuenta con equipamiento de última generación para garantizar un formato premium en cada preparación.

Con esta nueva apertura, Sentite Listo refuerza su compromiso de ofrecer comida saludable, práctica y sabrosa, ahora también en uno de los espacios más vibrantes y concurridos de Luján de Cuyo. Un paso más en el crecimiento de una marca mendocina que sigue ganando terreno en la mesa diaria de los consumidores.