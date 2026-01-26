San Rafael y Ciudad de Mendoza lideran las búsquedas turísticas para el fin de semana largo de Carnaval

De cara al fin de semana largo de Carnaval, que se extiende del 14 al 17 de febrero, los destinos mendocinos se posicionan entre los más buscados por los argentinos para realizar escapadas de verano. Según un relevamiento de Booking.com, San Rafael y la Ciudad de Mendoza encabezan las búsquedas dentro de la provincia, consolidando a Mendoza como uno de los polos turísticos más elegidos del país para esta fecha.

El informe refleja una tendencia sostenida de los viajeros argentinos a planificar viajes cortos durante el verano, priorizando destinos que combinan naturaleza, gastronomía, experiencias urbanas y oferta de servicios turísticos consolidados. En este contexto, San Rafael se destaca por su propuesta de turismo aventura, paisajes naturales y actividades al aire libre, mientras que la Ciudad de Mendoza atrae por su oferta cultural, gastronómica, enoturística y su conectividad.

El feriado largo de Carnaval se consolida como uno de los momentos clave para la actividad turística, impulsando la demanda de alojamiento y servicios. La elección de Mendoza responde, además, a la posibilidad de disfrutar del verano sin necesidad de eventos puntuales, en una época ideal para realizar escapadas y experiencias de descanso y disfrute.

Desde Booking.com destacan que este período representa una pausa estratégica para los argentinos, en pleno verano, con buen clima y una amplia variedad de opciones para distintos perfiles de viajeros, lo que impacta positivamente en las economías regionales y en la actividad del sector turístico.

Con San Rafael y la Ciudad de Mendoza liderando las búsquedas provinciales, Mendoza reafirma su posicionamiento como destino turístico competitivo, diverso y atractivo, capaz de captar el interés de los viajeros en uno de los fines de semana largos más importantes del calendario turístico.