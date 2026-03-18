Radar de negocios: nuevas apuestas en gastronomía, estética, consumo masivo y servicios industriales

El 2026 se perfila como el año de consolidación estructural para el sistema de franquicias en Argentina, bajo un entorno de mayor previsibilidad y un marcado profesionalismo del sector.

En este primer trimestre del año, Suraci Franquicias dinamiza la escena comercial con cuatro marcas que confirman que el sistema motoriza la inversión privada en la región: un nuevo local gastronómico de la sanjuanina Cereza, la expansión de los kioscos Yes!, los proyectos de La Dorigo Beauty (salones de uñas y belleza) y dos franquicias de Grupo OMEGA, empresa de control de plagas y desinfección.

En sintonía con las tendencias actuales, la consultora ha logrado canalizar el interés de inversores hacia modelos probados, cerrando contratos que reflejan la diversidad y pujanza del mercado actual.

Cereza se fortalece en San Juan

Uno de los hitos más significativos de este trimestre está marcado por la apertura de una nueva franquicia de Cereza en Santa Lucía, San Juan. La marca propiedad de la familia Buso ha revolucionado la propuesta gastronómica de esa provincia con su concepto de licuados y malteadas, cafetería, panificados, heladería artesanal y gastronomía.

Este movimiento no es casual. Cereza está encarando un sólido plan de expansión en su provincia natal y a futuro la empresa tiene proyectado expandirse hacia destinos como Mendoza, San Luis y Córdoba.

Yes!: parada obligada en una esquina clave de Godoy Cruz

En el rubro de convenience stores, la cadena de kioscos Yes! abiertos las 24 hs. continúa su plan de crecimiento con la renovación de su punto de venta ubicado en la estratégica esquina de San Martín y Barraquero, en Godoy Cruz.

La permanencia en esta locación se destaca por ser un punto de alto flujo vehicular y peatonal que conecta arterias vitales del Gran Mendoza. Kioscos Yes! es la cadena líder en Mendoza con más de 50 locales y casi 20 años de trayectoria consolidando una de las marcas más fuertes del mercado.

Estética y bienestar con La Dorigo

El tercer eje se sitúa en el sector de servicios. La Dorigo Beauty firmó contrato con Suraci para comenzar su proceso de desarrollo de franquicias y ampliar su presencia -que ya cuenta con siete locales- demostrando que los rubros relacionados con la estética y el wellness siguen liderando los indicadores de crecimiento en 2026.

Se trata de un espacio de belleza especializado en el cuidado de manos y pies, inspirado en el legado de Ángela Dorigo -Reina de la Vendimia 1938-, quien entendía a la belleza como algo mucho más profundo que la apariencia: un acto de autocuidado y de amor propio.

Servicios de alta complejidad: Grupo Omega se expande

El dinamismo del sector también se refleja en otro negocio del rubro servicios. Grupo Omega, empresa líder en control de plagas y desinfección en Mendoza y referente en todo Cuyo, sumó este año dos nuevos puntos de franquicia en General Roca (Río Negro) y Salta (NOA).

Con un modelo basado en rigurosos procedimientos de calidad y una oferta que incluye desde mantenimiento industrial hasta tratamientos fitosanitarios y trabajos en altura, esta expansión demuestra que el sistema de franquicias es el camino elegido para escalar servicios técnicos de máxima efectividad y profesionalismo.

Suraci: el puente hacia el éxito comercial

«Este 2026 nos encuentra con un inversor mucho más maduro, que busca seguridad, pero también agilidad operativa», señalan desde la consultora, cuya tarea se basa en el llamado método Suraci , que incluye análisis de perfil de inversor y análisis económico financiero a medida, estudio de locaciones con propuesta de puntos comerciales, día de experiencia con la marca y soporte legal.

Todos estos aspectos, sin dudas, han sido el factor determinante para que firmas tan diversas como Cereza, Yes!, La Dorigo y Grupo Omega encuentren su espacio de crecimiento.