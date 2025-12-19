PSJ y Distrocuyo firmaron un acuerdo para la ejecución de una nueva línea eléctrica

PSJ Cobre Mendocino y Distrocuyo avanzan en un acuerdo técnico orientado al desarrollo de infraestructura eléctrica clave en la zona de Uspallata, con el objetivo de avanzar en el abastecimiento energético del proyecto, además, fortaleciendo el sistema de abastecimiento local, acompañando el crecimiento productivo y comunitario del distrito.

En el día de hoy, PSJ Cobre Mendocino y Distrocuyo firmaron un acuerdo para la construcción de la Estación Transformadora San Jorge 220/33 kV y la nueva Línea de Alta Tensión de 220 kV que la vinculará con la Estación Transformadora Mendoza Norte, otra importante obra para fortalecer la confiabilidad de suministro eléctrico del anillo centro de la provincia de Mendoza. Esta infraestructura permitirá mejorar la calidad, estabilidad y capacidad del servicio eléctrico en la zona, generando mejores condiciones para el desarrollo de Uspallata y su área de influencia.

Este acuerdo representa un paso fundamental para el avance de PSJ Cobre Mendocino, ya que el acceso a infraestructura energética adecuada es un hito clave para acelerar los procesos de construcción y desarrollo del proyecto. La planificación temprana del abastecimiento eléctrico constituye una condición necesaria para que PSJ se consolide como el primer proyecto de cobre en entrar en etapa de desarrollo en Argentina, en un marco de cumplimiento normativo, previsibilidad técnica y ordenamiento territorial.

Distrocuyo aporta soluciones integrales para el acceso al abastecimiento de la energía eléctrica, evaluando, diseñando y ejecutando alternativas que permiten incorporar nuevos requerimientos a demandas futuras al sistema existente, de manera ordenada y segura. Además, desarrolla tareas de ingeniería, estudios eléctricos y gestiones regulatorias para el acceso de las nuevas instalaciones eléctricas al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, siempre en cumplimiento de la normativa vigente, de los requerimientos de los organismos de control y en consonancia con su estricta política de calidad, Medioambiente y Seguridad.

La nueva infraestructura eléctrica no solo resulta clave para el desarrollo del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, sino que constituye una inversión estructural que fortalece el sistema energético regional, mejora la confiabilidad del servicio permitiendo el acceso a la energía más eficiente en términos de costo y menores emisiones de CO2, ampliando la capacidad para futuras actividades productivas, comerciales y comunitarias en Uspallata; y también, para la producción de Generación Renovable en el área.

En ese marco, el acuerdo incluye la voluntad de Distrocuyo para articular acciones de desarrollo local, promoviendo la adquisición de bienes y servicios en la zona y el diseño de iniciativas de responsabilidad social alineadas a las necesidades de la comunidad. En este sentido, una de las iniciativas es el compromiso de adquirir parte de su indumentaria de trabajo a partir del Taller Textil Local, así como también, acompañar el Programa de Formación y Capacitación de PSJ Cobre Mendocino mediante la participación en instancias de capacitación técnica, orientadas al fortalecimiento de capacidades locales y al desarrollo de conocimientos vinculados a infraestructura eléctrica y energía, en articulación con los lineamientos definidos por el Proyecto.

Al respecto, el CEO y Presidente de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, dijo: “ Es una obra muy importante e histórica para la alta montaña, que no solo va a beneficiar a nuestro proyecto, sino que también va a mejorar, estabilizar y ampliar la capacidad del sistema eléctrico de Uspallata. Además, es una obra que va a demandar mano de obra local y se articula con nuestros planes de desarrollo comunitario, tanto en la formación de personal como de emprendedores productivos de la zona.”

Desde PSJ Cobre Mendocino, este avance forma parte de una visión de desarrollo responsable y planificado, que entiende a la infraestructura energética como un factor clave para el crecimiento territorial. El proyecto avanza con un compromiso sostenido con la comunidad de Uspallata, priorizando la planificación temprana, el cumplimiento normativo y la articulación con actores estratégicos, con el objetivo de acompañar el desarrollo local, fortalecer las capacidades existentes y generar beneficios que trasciendan al proyecto y permanezcan en el territorio.