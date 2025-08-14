Pedro el Ermitaño celebra 25 años de rock con vino, videoclip y solidaridad

El 21 de agosto, la banda celebra su trayectoria en la Nave Cultural con un show que combina música, vino y compromiso social: estreno del videoclip Respirar, presentación de un Malbec Blanco y recaudación a beneficio del Programa Germinar.

La banda de rock Pedro el Ermitaño festeja sus 25 años de trayectoria con un espectáculo especial el jueves 21 de agosto a las 20 hs, en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza. El recital incluirá un repaso por canciones históricas de su repertorio, el estreno del videoclip Respirar —segundo single de su próximo disco La Niña de la Estrella Polar— y la presentación de un Malbec Blanco que lleva en su etiqueta la imagen de la canción.

Será una noche de reencuentro con el público mendocino, un recorrido por distintas etapas de esta banda de culto que ha sabido reinventarse, y una experiencia donde la música, el vino y la solidaridad se dan la mano.

Respirar: música, vino y conexión

Respirar forma parte de las diez canciones originales del nuevo álbum de estudio, grabado en 2024 en WMusic Estudios. “Es una canción que te conecta con tu interior, te invita a vivir el presente y contagia entusiasmo. ‘Ser feliz estando acá’, como dice la letra”, destaca Leo Gasco, cantante y sommelier de la banda.

El videoclip, dirigido por Gasco y filmado por Ariel Biondi, cuenta con la actuación de Lucía Banus y el apoyo de la fundación El Arte de Vivir. Fue rodado en la Peatonal Sarmiento, Luján de Cuyo y la precordillera mendocina.

La misma ilustración de la canción protagoniza la etiqueta del Malbec Blanco que se presentará esa noche. “Es un vino que sorprende: fresco, aromático, con carácter, que te mantiene atento a lo que está pasando. Un malbec insignia de Mendoza en un estilo que despierta la curiosidad”, describe Gasco.

Un recital con causa

La recaudación por la venta de entradas se destinará a Turma 302, del Programa Germinar, organización sin fines de lucro que trabaja en la formación de facilitadores sociales, comprometidos con el desarrollo humano, comunitario y sustentable.

Datos del evento

📍 Nave Cultural, Ciudad de Mendoza

📅 Jueves 21 de agosto – 20 hs

🎟 Entradas en EntradaWeb: https://www.entradaweb.com.ar/evento/b90d8815/step/1

🤝 A beneficio de Turma 302 – Programa Germinar