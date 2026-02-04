Palmares y Almundo sortean un viaje a Maceió para dos personas

El mall mendocino y la agencia de viajes lanzaron una acción especial que permitirá participar por un paquete completo a uno de los destinos más soñados de Brasil, sin necesidad de realizar compras.

Palmares, junto a la agencia de viajes Almundo, anunciaron el lanzamiento de un sorteo que permitirá participar por un viaje para dos personas a Maceió, uno de los destinos más paradisíacos del nordeste brasileño.

El sorteo comenzó el 22 de enero y se extenderá hasta el 21 de febrero de 2026, y estará destinado a personas mayores de 18 años. Para participar, los interesados deberán acercarse al stand de Almundo dentro de Palmares, escanear un código QR y completar un formulario online, sin necesidad de realizar compras ni contratar servicios.

El premio consistirá en un paquete turístico completo para dos personas con salida desde Mendoza. La experiencia incluirá:

● Aéreos en clase turista.

● Traslados de llegada, salida e internos.

● Alojamiento: dos noches en Ipioca Beach Resort y tres noches en Maceió Mar Hotel, ambos con desayuno incluido.

La posibilidad de registrarse finalizará el 21 de febrero a las 22:00 horas. El sorteo se realizará el 24 de febrero a las 15:00 horas, de forma aleatoria mediante un sistema digital. El ganador será notificado por correo electrónico y contará con un plazo de 10 días para confirmar sus datos y aceptar el premio.

El viaje podrá hacerse efectivo durante la temporada baja de 2026, específicamente entre los meses de abril y junio, o de agosto a noviembre, excluyendo feriados y vacaciones de invierno. El canje del paquete podrá realizarse hasta el 30 de mayo de 2026.

Con esta acción, Palmares refuerza su propuesta de generar experiencias diferenciales para el público mendocino, combinando entretenimiento, turismo y beneficios exclusivos. La iniciativa forma parte de la campaña «Tu verano empieza en Palmares» orientada a potenciar la experiencia de visita al centro comercial.

Palmares, 30 años

En 2025 Palmares cumplió 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, es actualmente distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.