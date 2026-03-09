Nuestra Tierra Interiores suma marcas internacionales.

La empresa de interiorismo que fabrica mobiliario de diseño de alta gama incorpora a su oferta líneas de reconocimiento mundial. El diseñador brasilero Paulo Sartori brindó una conferencia ante un centenar de arquitectos y diseñadores previo a visitar la feria del mueble en Milán.

Nuestra Tierra Interiores anunció el desembarco de marcas internacionales de gran prestigio y demanda en los mercados del mundo. De esta manera, la empresa local amplía su propuesta e incorpora mobiliario que complementa la oferta de producción propia.

Estas marcas, entre las que se encuentra Essenza Móveis, James Móveis, MSul y Doimo presentan diseños, terminaciones y materialidades innovadoras, que no existen en el mercado local. Dadas sus características de fabricación y el alto nivel de tecnología con el que son elaboradas, son productos de altísima calidad y delicada curaduría, por lo que resulta conveniente importarlas.

Nuestra Tierra, reconocida en la región por su trayectoria desde hace 32 años, se dedica al diseño, la fabricación de muebles en madera maciza y tapizados de primera calidad, y es pionera en asesoramiento profesional para hogares y empresas. “Ante el contexto de apertura comercial, la empresa decidió incorporar líneas de mobiliario de diseño importadas. Son muebles de alta gama y tendencia internacional que se exportan a mercados de primera línea cono EEUU y Europa”, afirmó Braulio Gnesi, a cargo del departamento comercial de la firma. “Las diversas líneas de productos importados se encuentran en stock en Mendoza y hemos abierto un canal de trabajo para profesionales, arquitectos y decoradores con el fin de facilitarles el acceso pues contarán con beneficios especiales”, señaló.

Nuestra Tierra ya contaba con la exclusividad comercial de la línea italiana de exterior Nardi diseñada y manufacturada íntegramente en Italia, marca que representa de desde hace varios años. Con la incorporación de este mobiliario importado de diseño también busca potenciar el desarrollo del sector. Actualmente, Nuestra Tierra provee a clientes en Mendoza, Neuquén y San Juan, y ha tenido intervención en proyectos nacionales privados. Esta importación directa desde las fábricas internacionales representa una apertura de posibilidades al mundo.

Paulo Sartori, diseño internacional con inspiración

Desde Brasil, este destacado creador con más de 25 años de trayectoria en la industria, reconocido por la creatividad y funcionalidad de sus piezas de alta calidad y diseño de autor, compartió junto a arquitectos y diseñadores de Mendoza las tendencias que presentará en la feria del Mueble de Milán 2026.

Líder por su capacidad de equilibrar la estética contemporánea con la viabilidad técnica y comercial en la producción de muebles de producción a gran escala, actualmente está al frente de la marca Essenza, donde aplica su método basado en el rigor y la claridad de intención.

“Estar presentes en Mendoza significa restablecer nuevos vínculos comerciales con una región cuya cultura admiro y disfruto por su calidez, familiaridad y paisajes naturales”, comentó el especialista, quien hizo un repaso por su carrera, sus motivos de inspiración y sus expectativas sobre la feria del Mueble de Milán que tendrá lugar próximamente. “Lo novedoso de este Salón serán las texturas de los materiales, los acabados de vidrios artesanales, las telas que se muestren y especialmente el concepto del nuevo lujo, espacios acogedores que ponen en valor dónde uno reside, cómo vive y con quién comparte”.

“En Milán se mira al futuro, pero hay mucha experimentación también. La tendencia en realidad, es lo que se consolida a partir de las nuevas incursiones, aquello que fue presentado en el mercado hace pocos años, pero permanece y se afianza”, aseguró Sartori.

Essenza es una prestigiosa empresa fabricante de mobiliario brasileña fundada en 2001 en la Sierra Gaúcha, un destacado polo de la industria del mueble en Brasil. La marca se especializa en piezas de alta decoración que fusionan procesos industriales de última generación con acabados artesanales, ofreciendo un catálogo de aproximadamente 400 ítems para salas de estar, comedores y dormitorios. Se define por transformar la «sensibilidad de Brasil» en mobiliario, utilizando materiales como maderas laminadas y acabados que permiten la personalización de colores según los requerimientos del cliente.

Las empresas Indusparquet y Ultratex, así como el Colegio de Arquitectos de Mendoza, Omoi, Casa Agostino y Mendoza Video Sistemas, acompañaron a Nuestra Tierra en este acontecimiento.

Nuestra Tierra se agranda

Comprometida con el permanente desarrollo y la innovación, la empresa construye una nueva tienda sobre un terreno de 600 m2 colindante con su local en Chacras de Coria que duplicará su superficie. La inversión realizada es de alto valor agregado para la localidad chacrense.

Desde hace 30 años este próspero emprendimiento de la familia Gnesi – Orsini constituye una opción obligada a la hora de vestir y ambientar un espacio. Casas, chalets, departamentos, así como bodegas, hoteles, oficinas y restaurantes ostentan el “estilo Chacras”, una visión que conjuga el amor por la vida apacible, el vínculo con el entorno y el espíritu noble de los materiales de sus productos, el toque natural en cada objeto y la impronta identitaria de Nuestra Tierra.

La empresa está integrada por Daniel Gnesi (Logística y Post venta); Braulio Gnesi (Comercial); Julián Gnesi (Operaciones), Agostina Gnesi (Desarrollo web y Marketing) y Celia Orsini (Dirección creativa). Junto a un equipo de 40 profesionales –diseñadores, creativos, maestros artesanos, carpinteros, lustradores y tapiceros- en constante superación, busca la mejora permanente en mano de obra, servicio al cliente y estructura interna; brinda un servicio integral post venta garantizando la máxima calidad de sus productos y prioriza la búsqueda del confort y la funcionalidad en las viviendas y los espacios corporativos.

Nuestra Tierra Interiores cuenta, además, con un local en la Quinta sección de Ciudad.