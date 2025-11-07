Natania continúa fortaleciendo su propuesta en Mendoza con entregas y nuevos lanzamientos

La marca de Grupo ECIPSA consolida su crecimiento en Mendoza con nuevos proyectos inmobiliarios, entregas y avances de obras, reforzando su compromiso con el desarrollo residencial y urbano de la provincia.

Crecimiento sostenido y nuevos desarrollos en Mendoza

En el marco del 39° aniversario de Natania, Grupo ECIPSA anunció importantes novedades para Mendoza y el país. La desarrollista proyecta cerrar el 2025 con más de 500 unidades entregadas en Argentina y Paraguay, consolidando su liderazgo en el sector del real estate residencial.

Con 12 proyectos activos entre consolidados y en desarrollo, Mendoza se ha convertido en una de las principales plazas del grupo. Recientemente se lanzó Natania 88, una propuesta moderna y funcional ubicada en el corazón de Godoy Cruz, una zona con alto potencial de revalorización y crecimiento urbano.

Avances de obra y nuevos lanzamientos

A pocas cuadras del icónico Gigante de Cuyo, Natania 61 sumará este nuevo proyecto de más de 120 departamentos, cocheras y locales comerciales.

El edificio, ubicado en Urquiza 265, ofrecerá departamentos tipo loft, además de unidades de 1 y 2 dormitorios, bauleras y espacios comerciales, aportando diversidad y dinamismo a la zona.

Entre los avances destacados, Grupo ECIPSA informó el progreso de obras de infraestructura en los loteos Natania 73 Nuevo Maipú y Natania 62 Carrodilla, además de la ejecución de Natania 83, un edificio de 45 departamentos en Tomba 90, Godoy Cruz.

Antes de finalizar el año, la compañía prevé la entrega de más de 100 lotes en los barrios La Amistad y El Equipo de Natania 44, en Guaymallén.

Nuevas tierras y expansión en Maipú

Como parte de su estrategia de expansión, Grupo ECIPSA, presidido por Jaime Garbarsky, adquirió 4 hectáreas en Maipú, donde se desarrollará Natania 92 Nuevo Maipú II.

El masterplan, actualmente en etapa de diseño, contempla más de 150 viviendas, reafirmando el compromiso del grupo con el acceso a la vivienda propia y el crecimiento ordenado del territorio mendocino.

Compromiso con el desarrollo local

A punto de cumplir 20 años de presencia en Mendoza y con más de 1.900 unidades entregadas, Grupo ECIPSA continúa fortaleciendo su propuesta con nuevos desarrollos habitacionales que impulsan la vivienda accesible, moderna y sostenible.

Acerca de grupo Ecipsa

Grupo ECIPSA es un holding empresario líder en el mercado inmobiliario integrado por desarrollistas y fiduciarias con más de 45 años de trayectoria.

Actualmente, está presente en 9 provincias de Argentina, además de Israel, Brasil y Paraguay.

Con más de 100 emprendimientos consolidados, 14.000 unidades entregadas y 2.000 hectáreas desarrolladas, Grupo ECIPSA se destaca por su innovación, transparencia y compromiso social, contribuyendo activamente al desarrollo urbano sostenible.