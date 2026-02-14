Nace WAM Wine After Mountain, un nuevo ritual de celebración al atardecer en Potrerillos

El domingo 15 de febrero se presenta WAM Wine After Mountain, una propuesta que inaugura una nueva forma de celebrar el final del día en la montaña. Impulsado por Áspero cocina de altura, Los Negritos bodegón y Barrio Chino Chacras, el encuentro propone un ritual al atardecer pensado para quienes vivieron la jornada en altura y buscan un cierre inolvidable entre vino, música y paisaje.

Dirigido a amantes de la naturaleza, senderistas, navegantes y exploradores de ríos y cumbres, WAM invita a brindar con vino mendocino en la mano, rodeados de música en vivo y escenarios cuidadosamente elegidos en Potrerillos. La iniciativa nace con el espíritu de celebrar lo simple y lo extraordinario después de una jornada épica en la cordillera, dando origen en 2026 a una nueva tradición post-aventura en la montaña.

WAM en Áspero: primera edición

La experiencia debut tendrá lugar en Áspero, con una propuesta que combina:

Atardecer con vistas panorámicas a la cordillera

Vinos mendocinos de altura

Música en vivo acompañando la puesta de sol

La inmensidad de los Andes como escenario natural

El encuentro se realizará el 15 de febrero desde las 18 h, en Los Zorzales, Potrerillos, y forma parte de una serie de celebraciones post-montaña pensadas para desconectar, compartir y brindar.

Entradas y reservas

Valor en taquilla: $30.000 por persona

$30.000 por persona Valor anticipado: $25.000 (reserva con seña del 50%)

$25.000 (reserva con seña del 50%) Incluye: sanguchito y copa de vino

sanguchito y copa de vino Capacidad limitada

Reservas: +54 9 261 257-2278

Con esta primera edición, WAM Wine After Mountain inaugura un nuevo ritual mendocino donde la montaña, el vino y la música se encuentran para transformar cada atardecer en una celebración colectiva.