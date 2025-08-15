MOTOPLEX amplía su portfolio en Argentina con la nueva Aprilia SXR160 y Piaggio MP3

MOTOPLEX, el espacio insignia que reúne a las marcas italianas más icónicas de las dos ruedas en Argentina, presenta dos nuevos modelos que marcan un salto cualitativo en movilidad urbana: la novedad, el Piaggio MP3, el único scooter de tres ruedas homologado para circular en autopistas y con un fuerte enfoque en seguridad, confort y tecnología.
Y la Aprilia SXR160, un scooter deportivo con gran personalidad y ADN Racing.
“Estos nuevos modelos reflejan el espíritu de innovación y diseño italiano que caracteriza al universo MOTOPLEX. El Piaggio MP3 abre una nueva dimensión en movilidad urbana, combinando funcionalidad, tecnología y estilo. La Aprilia SXR160 redefine el concepto de scooter deportiva. Estamos orgullosos de sumar estas propuestas únicas a nuestra red de concesionarios en Argentina”,señaló Matías Michaylyszyn, Business Manager MOTOPLEX Argentina en Grupo Simpa S.A.
El Piaggio MP3 es un scooter revolucionario de tres ruedas que ofrece estabilidad, confort y tecnología avanzada. Gracias a su tren delantero basculante y su doble rueda frontal, garantiza mayor adherencia y seguridad en superficies mojadas o irregulares. Cuenta con sistema ABS y control de tracción (ASR), freno de estacionamiento, tablero TFT, puerto USB y conectividad mediante la app Piaggio MIA. Con diseño sofisticado y prestaciones premium, el MP3 es una nueva forma de entender la movilidad en entornos urbanos.
La Aprilia SXR160 es un scooter pensado para quienes buscan un equilibrio entre deportividad y confort. Diseñada con líneas agresivas y un carenado robusto, está equipada con un motor monocilíndrico de 160 cc con tecnología i-get, que optimiza el consumo y reduce emisiones sin resignar prestaciones. Incluye freno a disco delantero con ABS, faro frontal LED de tres módulos, tablero digital con información completa, puerto USB, gran capacidad de carga y asiento ergonómico de doble nivel. Una opción ideal para moverse con estilo y agilidad en la ciudad, con el ADN deportivo de Aprilia.
Los nuevos modelos Aprilia SXR160 y Piaggio MP3 ya están disponibles en los concesionarios MOTOPLEX de todo el país. El Piaggio MP3 estará disponible a un valor de $18.350.000 y tendrá una financiación de Anticipo 50% + 12 cuotas sin interés (UVA)-. mientras que la Aprilia SXR160 tendrá un precio de $5.990.000 y una financiación de Anticipo 50% + 18 cuotas sin interés.
Aprilia y Piaggio son marcas emblemas del diseño y la ingeniería italiana en el mundo de las dos ruedas. Aprilia, reconocida por su ADN deportivo y su éxito en competiciones internacionales, ha sido sinónimo de innovación, rendimiento y carácter desde su fundación. Por su parte, Piaggio es líder global en soluciones de movilidad urbana, con una historia centenaria marcada por el desarrollo de modelos icónicos como la Vespa y avances tecnológicos como el revolucionario MP3. Ambas marcas, parte del Grupo Piaggio, representan una visión de movilidad inteligente, segura y con estilo, y refuerzan el compromiso de MOTOPLEX de ofrecer en Argentina lo mejor del ADN italiano.