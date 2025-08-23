Moto Morini presentó la X-CAPE 700 en Mendoza

Moto Morini Mendoza realizó hace unos días la presentación oficial del nuevo modelo X-CAPE 700, un lanzamiento que se desarrolló en simultáneo con otras ciudades del país y que posiciona a la provincia como parte de este hito para la marca de origen italiano.

El evento tuvo lugar su sede de Rodríguez Peña 2643, Godoy Cruz, donde los asistentes pudieron conocer de cerca esta motocicleta trail de media cilindrada que combina potencia, diseño y tecnología de última generación, ideal para quienes buscan un espíritu adventure con el más puro ADN italiano.

La X-CAPE 700 se distingue por su motor bicilíndrico de 693 cc, que entrega 70 CV de potencia y está acompañado por un diseño robusto y elegante, pensado para brindar un comportamiento seguro en cualquier tipo de superficie. Además, incluye suspensión delantera Marzocchi ajustable, frenos Brembo, sistema ABS Bosch desconectable, pantalla TFT de 7” con conectividad, iluminación full LED, parabrisas regulable, control de tracción y múltiples detalles que la convierten en una opción versátil para la aventura.

Este lanzamiento reafirma la presencia de Moto Morini en Mendoza, ofreciendo a los motociclistas locales un modelo de última generación, producido con altos estándares de calidad y listo para recorrer cada kilómetro con confort y seguridad.