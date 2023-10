Moda Circular: minoristas a la vanguardia del cambio

Prendas usadas, alquiler de ropa, reciclaje de prendas y producción de moda sostenible son algunas de las tendencias que pisan cada vez más fuerte. Adiós al fast fashion, bienvenida la moda circular. Nuevos paradigmas del retail de indumentaria.

En un mundo donde la conciencia y preocupación por el medio ambiente están en constante crecimiento, las decisiones de compra de los consumidores, especialmente de las generaciones más jóvenes, se caracterizan cada vez más por un fuerte compromiso con la sostenibilidad, haciendo de la economía circular un tema fundamental en la actualidad. Este enfoque busca maximizar el valor de los recursos y minimizar su impacto ambiental, al tiempo que fomenta la innovación y la eficiencia en la producción y el consumo.

En este contexto, el sector del retail emerge como un actor de creciente relevancia. Aunque el mercado de productos de segunda mano ha existido durante mucho tiempo, en la actualidad, tanto las empresas como los comercios minoristas están redefiniendo esta tendencia y otorgándole un papel central en sus esfuerzos de sostenibilidad. Los minoristas están ampliando su catálogo de productos sostenibles, incluyendo aquellos fabricados con materiales reciclados o renovables. Esta estrategia se alinea con los principios de la economía circular al reducir la dependencia de los recursos naturales y minimizar la generación de residuos.

En esa misma línea, observamos cómo el sector minorista de moda está ganando cada vez más relevancia. En esta industria, la economía circular se hace evidente a través de la comercialización de prendas de segunda mano, la implementación de programas de alquiler de ropa y la promoción de la moda sostenible. Las marcas están adoptando activamente estas prácticas para prolongar la vida útil de las prendas y reducir la cantidad de textiles que terminan desechados, incluso las grandes tiendas internacionales están explorando este fenómeno para ser más sostenibles.

La inclinación de las generaciones más jóvenes, particularmente la Generación Z (1995-2000), por tomar decisiones de compra que prioricen la sostenibilidad no ha pasado desapercibida para el sector del Retail minorista, que ha tomado la oportunidad para enfocar sus estrategias de ventas para maximizar la rentabilidad y al mismo tiempo ser amigables con el medio ambiente

Argentina se suma a la moda circular

La moda circular es un concepto centrado en la sostenibilidad, orientado a reducir el agotamiento de recursos y la huella ambiental en la industria de la moda. A diferencia del enfoque tradicional de moda lineal, caracterizado por la producción de prendas de un solo uso, la moda circular se fundamenta en la reutilización, el reciclaje y la minimización del consumo de recursos. En este contexto, se incluyen prácticas como la compra de prendas de segunda mano, el alquiler de ropa, el reciclaje de prendas y la promoción de la moda sostenible.

La moda circular no se limita a ser una tendencia en crecimiento, sino que también se erige como una gran oportunidad para los minoristas. Al incorporar prácticas sostenibles y ofrecer productos y servicios vinculados a este concepto, los minoristas no solo están contribuyendo a la preservación del medio ambiente, sino que también están fortaleciendo su rentabilidad y captando la atención de un público cada vez más consciente de la sostenibilidad.

Por lo general, el second hand ofrece una doble vía de beneficios, no solo porque los clientes pueden comprar ropa usada de calidad y a buen precio, sino que además, en la mayoría de estos locales se puede vender aquellas prendas que ya no usan y que se conservan en buen estado para encontrarles un nuevo dueño.

La moda circular se ha beneficiado enormemente de las plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles. Estas tecnologías han democratizado la compra y venta de ropa de segunda mano, haciendo que sea más accesible y conveniente para los consumidores. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se han convertido en aliados clave al personalizar las recomendaciones de productos, lo que no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también aumenta significativamente las tasas de conversión.