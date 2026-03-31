Mes aniversario: Cinemark lanza Cinemark Club en Mendoza y refuerza su estrategia de fidelización

A 10 años de su programa de beneficios, la cadena de cines renueva su propuesta con gamificación, descuentos exclusivos y activaciones en todo el país. Mendoza será parte de las celebraciones con experiencias para socios.

En un contexto donde la experiencia del usuario es clave para sostener el consumo en entretenimiento, Cinemark anunció la evolución de su programa de fidelización: Cine Fan pasa a ser Cinemark Club, una actualización que no solo mantiene los beneficios existentes, sino que incorpora nuevas herramientas para fortalecer el vínculo con el público.

El relanzamiento se da en el marco del décimo aniversario del programa, que durante abril tendrá activaciones en todos los complejos del país, incluyendo Mendoza, donde la marca cuenta con fuerte presencia y flujo de público.

Más que puntos: gamificación y frecuencia como eje

El principal cambio del nuevo Cinemark Club es la incorporación de una lógica de gamificación. A partir de ahora, los usuarios sumarán visitas cada vez que asistan al cine, lo que les permitirá acceder a premios y beneficios escalonados.

La estrategia apunta a incentivar la recurrencia en sala, en un escenario donde el consumo audiovisual compite directamente con plataformas digitales.

Beneficios y promociones por el aniversario

Como parte del lanzamiento, la compañía activó una batería de beneficios exclusivos:

30% OFF en combo mega o mega familia para suscriptores Cinemark Club Fan

20% OFF en canje de puntos para candy

20% OFF en canje de puntos para entradas

20% OFF en el primer mes para nuevas suscripciones a Cinemark Club Black

Posibilidad de asociarse con compra de entradas promocionales

Sorteo de consolas de videojuegos para socios Black

Además, durante abril habrá juegos, premios y experiencias en los complejos, con propuestas específicas en cada provincia.

Mendoza en la estrategia

La inclusión de Mendoza dentro del circuito de activaciones refuerza el rol del interior del país en la estrategia de la compañía. Con una audiencia consolidada y alto consumo de entretenimiento, la provincia se posiciona como una plaza clave para este tipo de iniciativas.

Un modelo que busca sostener el consumo

Con este relanzamiento, Cinemark apuesta a profundizar su modelo de fidelización en Argentina, combinando beneficios económicos con experiencias.

La evolución hacia Cinemark Club no es solo un cambio de nombre: es una respuesta directa a un consumidor que busca valor agregado, recompensas inmediatas y una experiencia más dinámica dentro y fuera de la sala.