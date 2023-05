Mendoza vibrará con DIOS SALVE A LA REINA el 6 de mayo en el Stadium Arena Maipú

La banda número uno tributo a Queen vuelve a Mendoza en su gira nacional, para celebrar sus 25 años de historia. Dios Salve a la Reina trae la magia del grupo británico, el sábado 6 de mayo, a las 22, en el Stadium Arena Maipú.

La banda rosarina liderada por quien interpreta al genial Freddie Mercury sigue conquistando escenarios internacionales y luego de volver al teatro Gran Rex con su show aniversario, se presentará en mayo, en el Stadium Arena Maipú.

Reconocidos en el mundo como la Mejor Banda tributo a Queen, Pablo Padín, Daniel Marcos, Ezequiel Tibaldo y Matías Albornoz inspirados en la esencia de la banda británica ofrecen un gran despliegue escénico y un virtuosismo único a la hora de interpretar los clásicos del rock británico.

Este año celebran sus 25 años de historia, con un show totalmente renovado, que lo llevará a distintos países de Latinoamérica y Europa, como España, debutará en Francia y volverán a Japón.

El concierto será un viaje potente sobre la historia de Queen, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse sin pausa. Clásicos como «Love of my Life», «We are the Champions», «Under Pressure», «We will Rock You», entre otros. Además de un show con una puesta en escena internacional.

Dios Salve a la Reina vuelve a Mendoza en el marco de su gira aniversario, el sábado 6 de mayo, en el Stadium Arena Maipú. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y boletería del Arena.

DIOS SALVE A LA REINA