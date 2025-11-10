Mendoza Shopping lanza “Matinée Shopping” con descuentos y promociones para anticipar las Fiestas

Del 10 al 26 de noviembre, el Mendoza Shopping presenta una nueva edición de Matinée Shopping, una propuesta imperdible para disfrutar ofertas únicas y descuentos de hasta el 50% en locales adheridos. En alianza con la app ¡Appa!, el centro comercial invita a sus clientes a realizar compras inteligentes y anticiparse a las Fiestas con precios increíbles.

Una experiencia de compras con beneficios y entretenimiento

Durante este mes de noviembre —que también trae novedades como la llegada de la emblemática pizzería Kentucky al mall de Guaymallén—, el Mendoza Shopping refuerza su compromiso con los beneficios para sus visitantes.

Matinée Shopping combina promociones exclusivas, marcas reconocidas y experiencias gastronómicas en un solo lugar, creando un ambiente perfecto para disfrutar las compras de fin de año.

¿Qué es Matinée Shopping?

Matinée Shopping es una acción comercial del Mendoza Shopping que ofrece descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de rubros: indumentaria urbana y deportiva, calzado, hogar, belleza, tecnología y más.

Entre las marcas participantes se destacan:

Artiko, Broer, Grisino, La Cardeuse, Ópticas Duci, Simmons, Vendemmia, Montagne, Eva Miller, Bowen, Devre, Fácil Home, Kosiuko, Macowens, Old Bridge, Pato Pampa, Yagmour y Get the Look.

Cómo participar y aprovechar los descuentos

Del 10 al 16 de noviembre: descargá los cupones desde la app ¡Appa!, en la sección “Matinée Shopping”. Del 17 al 26 de noviembre: presentate en el local elegido, realizá tu compra y escaneá el QR en línea de caja para aplicar el descuento.

Los cupones se cargan automáticamente en la sección “Beneficios” de la app y se aplican directamente al momento de pagar.

Condiciones destacadas:

Los cupones son personales e intransferibles.

Válidos hasta el 26 de noviembre inclusive.

inclusive. No acumulables con otras promociones.

Aplican a todos los medios de pago aceptados por el local.

Stock de cupones limitado por día y por marca.

Voces del Shopping

“Con Matinée buscamos generar una experiencia dinámica y atractiva, incentivando la visita al shopping y fortaleciendo el vínculo entre marcas y consumidores. Además, fomentamos el uso de nuestra plataforma digital ¡Appa! con beneficios exclusivos”,

destaca Jesica Lois, gerente general del Mendoza Shopping.

Bonus especial: ¡Canje de vino por tus compras!

En el marco del Día del Vino Argentino, los clientes podrán participar de un canje exclusivo de vino Bodega Mi Terruño.

“Con compras de $70.000 o más, obsequiaremos un Malbec de Bodega Mi Terruño. La promoción estará vigente del 20 al 24 de noviembre, de 17 a 22 h, en el stand ubicado en Planta Alta. Solo es necesario cargar la factura en ¡Appa!”, explica Luz Pravata, responsable de Marketing del Shopping.

Matinée Shopping: más que descuentos, una experiencia completa

Con esta propuesta, Mendoza Shopping reafirma su liderazgo en el comercio mendocino ofreciendo una experiencia de compra personalizada, beneficios digitales y actividades recreativas que van más allá de la simple transacción.

Fechas clave:

Descarga de cupones: 10 al 16 de noviembre

Uso de cupones: 17 al 26 de noviembre

Lugar: Mendoza Shopping, Guaymallén

Descargá la app: ¡Appa!