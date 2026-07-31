Mendoza se prepara para conformar su primer grupo BNI

Scrum Hub de Negocios impulsa la convocatoria a empresarios y profesionales mendocinos interesados en ser parte del inicio de una red de negocios con alcance internacional.

Una nueva oportunidad de vinculación empresarial comienza a tomar forma en Mendoza. Scrum Hub de Negocios invita e impulsa la convocatoria para avanzar en la conformación del primer grupo de Business Network International (BNI) en la provincia.

BNI es una organización internacional de networking empresarial que, desde hace más de 40 años, desarrolla una metodología orientada a la generación de negocios a través de relaciones profesionales de confianza, colaboración y referencias comerciales.

Su filosofía parte de una idea sencilla pero poderosa: “Givers Gain®”, ganar dando. Ayudar a otros empresarios a crecer, abrir redes de contactos y generar oportunidades puede transformarse en una forma sostenible de desarrollar nuevos negocios.

Una red pensada para generar negocios

La metodología BNI reúne a empresarios y profesionales de diferentes actividades que no compiten entre sí, sino que pueden complementarse y ayudarse mutuamente.

Los integrantes trabajan para conocer en profundidad los negocios de los demás, identificar oportunidades y generar referencias comerciales dentro de una red estructurada.

No se trata simplemente de intercambiar tarjetas o sumar contactos.

Se trata de construir relaciones profesionales de largo plazo, generar confianza y transformar los vínculos en oportunidades concretas de negocios.

A través de BNI, los empresarios pueden ampliar su red, acceder a nuevos contactos y vincularse con una comunidad empresarial de alcance nacional e internacional.

Mendoza, ante una nueva oportunidad

Con una fuerte cultura emprendedora, diversidad de sectores productivos y empresarios con capacidad de expansión, Mendoza presenta un escenario estratégico para el desarrollo de una comunidad BNI.

Por este motivo, Scrum Hub de Negocios invita e impulsa una primera convocatoria abierta a empresarios, directivos y profesionales interesados en conocer la metodología y ser parte del proceso inicial de conformación del primer grupo en la provincia.

“Queremos invitar a los empresarios de Mendoza a conocer una metodología que ha logrado conectar negocios y personas en distintas partes del mundo. Estamos ante la posibilidad de ser parte del inicio de una nueva red empresarial en la provincia”.

Ser parte desde el comienzo

La convocatoria busca reunir a empresarios y profesionales con interés en:

Ampliar su red de contactos.

Generar nuevas oportunidades comerciales.

Recibir y generar referencias de negocios.

Construir relaciones empresariales de confianza.

Vincularse con empresarios de otros sectores y regiones.

Integrarse a una metodología internacional de networking.



Scrum Hub de Negocios invita e impulsa esta convocatoria en Mendoza.

Una red comienza con conexiones.

Los negocios crecen cuando existe confianza.

Mendoza tiene la oportunidad de ser parte.