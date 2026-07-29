Las empresas tecnológicas que eligen Chacras Park

Profity, Latinad y Accenture son algunos de los casos que reflejan una tendencia cada vez más marcada: empresas de base tecnológica eligen Chacras Park para impulsar su crecimiento, desarrollar talento y potenciar sus operaciones desde Mendoza.

La transformación digital atraviesa a todas las industrias y, en ese escenario, los espacios donde nacen y crecen las empresas tecnológicas adquieren un rol estratégico. En Mendoza, Chacras Park se consolida como uno de esos ecosistemas, reuniendo infraestructura de primer nivel, una comunidad empresarial dinámica y un entorno pensado para la innovación.

Cada vez más compañías vinculadas a la economía del conocimiento encuentran en Chacras Park un lugar donde desarrollar sus proyectos, atraer talento y proyectar su crecimiento. La incorporación y expansión de empresas como Profity, Latinad y Accenture reflejan esta tendencia y fortalecen el posicionamiento del parque empresarial como un referente para el sector tecnológico.

Las tres compañías representan perfiles diferentes dentro de la industria, pero comparten una misma visión: crecer en un entorno que favorece la colaboración, la innovación y la calidad de vida de sus equipos. La posibilidad de integrarse a un ecosistema donde conviven empresas de distintas especialidades genera sinergias que potencian el desarrollo de nuevos negocios y soluciones.

Profity apuesta por el desarrollo tecnológico como motor de crecimiento, consolidando desde Chacras Park un espacio preparado para acompañar la evolución de sus productos y servicios.

Por su parte, Latinad eligió instalar sus operaciones en el parque empresarial para continuar expandiendo sus soluciones tecnológicas y fortalecer su presencia en un entorno que promueve la innovación y la conexión con otras empresas del sector.

En tanto, Accenture, una de las principales compañías globales de servicios profesionales y tecnología, reafirma con su presencia la capacidad de Mendoza para integrarse a los grandes circuitos internacionales de la economía del conocimiento, generando oportunidades para profesionales altamente calificados y fortaleciendo el ecosistema local.

Más allá de los casos particulares, estas incorporaciones reflejan un fenómeno más amplio: Mendoza continúa consolidándose como un destino competitivo para las industrias del conocimiento, impulsada por el talento de sus profesionales, la articulación entre el sector público, privado y académico, y la existencia de espacios especialmente diseñados para empresas que buscan innovar.

Desde Chacras Park, este crecimiento responde a una visión de largo plazo: construir una comunidad empresarial donde la tecnología, la creatividad y la colaboración sean los pilares del desarrollo económico de la región.

La llegada de nuevas empresas y la expansión de las ya instaladas no solo fortalecen al parque empresarial, sino que generan un efecto multiplicador sobre el empleo calificado, la innovación y la competitividad de Mendoza, posicionándola como un actor cada vez más relevante dentro del mapa tecnológico nacional e internacional.

Propify impulsa el futuro de la tecnología aplicada al mercado inmobiliario

Chacras Park continúa consolidándose como el principal ecosistema de innovación y negocios de Mendoza con la incorporación de Propify, una empresa que combina consultoría especializada y tecnología para optimizar la comercialización de desarrollos inmobiliarios.

Fundada y dirigida por Francisco Quirós, Propify integra dos unidades de negocio complementarias: Propify Studio, dedicada al marketing y las ventas de emprendimientos inmobiliarios, y Propify Cloud, una plataforma tecnológica que centraliza la gestión comercial de desarrollos inmobiliarios, brindando información en tiempo real para desarrolladores, vendedores y clientes.

«Todo Propify está orientado a vender más y generar una mejor experiencia en el desarrollo inmobiliario. Lo hacemos desde el lado humano con nuestra consultora y desde la tecnología con una plataforma que permite tomar mejores decisiones», explica Quirós.

La elección de Chacras Park como sede no fue casual. El empresario conoce el proyecto desde sus comienzos, cuando participó en la comercialización de sus primeros edificios corporativos, y asegura que esa experiencia terminó por convencerlo de instalar allí su propia empresa.

«Primero conocí el proyecto desde adentro, ayudando a comercializarlo. Después terminé convenciéndome de la propuesta y hoy elegimos desarrollar Propify desde Chacras Park porque ofrece exactamente el entorno que buscábamos para nuestro equipo y nuestros clientes», señala.

Para Quirós, el diferencial de Chacras Park radica en ofrecer mucho más que oficinas corporativas.

«Es un lugar donde se puede venir a trabajar y disfrutar. Está todo cuidado, hay seguridad, espacios verdes, edificios de excelente calidad y un entorno que inspira. Pensé principalmente en las personas que trabajan conmigo, porque quería brindarles un espacio agradable donde desarrollar su talento.»

Además, destaca el impacto que genera el entorno en la experiencia de los clientes. «Nuestro negocio está vinculado a la venta de desarrollos inmobiliarios, que es una actividad profundamente inspiracional. Recibir a un cliente en un polo corporativo moderno, bien mantenido y profesional también comunica quiénes somos como empresa.»

Propify nació de la experiencia de Quirós en el sector inmobiliario y tecnológico. Tras haber desarrollado emprendimientos vinculados a plataformas digitales y fintech, decidió integrar ambos mundos para resolver uno de los principales desafíos del mercado: la falta de información organizada y transparente durante la comercialización de proyectos inmobiliarios.

Actualmente, la empresa avanza con el lanzamiento de Propify Cloud y proyecta una fuerte expansión.

«Nuestro objetivo para los próximos cinco años es convertirnos en el ecosistema de información del mercado inmobiliario. Queremos centralizar los datos más importantes de los desarrollos para que desarrolladores, inmobiliarias, bancos, aseguradoras y otros actores puedan acceder a información confiable, actualizada y ordenada.»

La incorporación de empresas como Propify reafirma el posicionamiento de Chacras Park como un espacio donde convergen innovación, tecnología, talento y desarrollo empresarial, generando las condiciones para que nuevos proyectos nacidos en Mendoza puedan escalar hacia mercados nacionales e internacionales.

LatinAd, publicidad y tecnología que potencian marcas

LatinAd combina tecnología de punta y estrategia para llevar la publicidad digital exterior a un nivel superior. Empresas líderes del país confían en las soluciones de tecnología digital out of home. “Ayudamos a marcas de diversas industrias con sus anuncios digitales led a: incrementar su visibilidad en mercados clave, generar mayor engagement con sus audiencias, y optimizar su inversión publicitaria con resultados medibles” comenta Juan Pablo Álvarez, director de la empresa quien agrega: “Ubicarse en Chacras Park es estratégico, permite un ecosistema laboral ideal para nuestros clientes”

La tecnología digital out of home utiliza pantallas dinámicas para mostrar anuncios en espacios públicos. Esto permite campañas impactantes, personalizadas y en tiempo real para captar la atención del público. Por otro lado, LatinAd cuenta con publicidad en pantallas digitales. “La publicidad en pantallas digitales se basa en la proyección de contenido visual dinámico en pantallas estratégicamente ubicadas, lo que maximiza la visibilidad y el impacto de los mensajes publicitarios. Latinad posee una plataforma de autogestión para el usuario, muy intuitiva y fácil de usar” agrega Álvarez.

Accenture, la compañía multinacional de consultoría y servicios tecnológicos

Con presencia en más de 120 países y más de 200 oficinas alrededor del mundo, Accenture se instaló el año pasado en Chacras Park, completando su estrategia en Argentina. La compañía global de servicios profesionales ofrece consultoría, soluciones tecnológicas y outsourcing. Se especializa en ayudar a organizaciones a transformarse mediante herramientas digitales, en la nube y con foco en seguridad.

“La elección de Chacras Park por parte de Accenture no es casual. Ambas entidades comparten una visión orientada al futuro, la innovación y el desarrollo sostenible. Chacras Park ofrece un entorno que promueve la productividad y el bienestar, con amplios espacios verdes, zonas comerciales, restaurantes y servicios que buscan mejorar la calidad de vida de quienes trabajan y viven en el complejo” manifestó la CEO Argentina de Accenture, Sofia Vago.

Sobre Chacras Park

Un innovador desarrollo en Chacras de Coria, que se ha convertido en un polo empresarial de referencia en el oeste argentino. Este parque empresarial, desarrollado por el Grupo Kaikoura, ha sido diseñado para fomentar el crecimiento de negocios y el networking entre empresas locales e internacionales, ofreciendo oficinas de clase A con características únicas en Mendoza.