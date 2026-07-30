Grupo Lorenzo presenta en Mendoza y San Luis la oportunidad exclusiva de acceder a BAIC PLAN

Baic Lorenzo lanza en la provincia el plan de ahorro oficial de BAIC Argentina, ofreciendo financiación del 100% en 84 cuotas e introduciendo una amplia gama de modelos a combustión, híbridos y 100% eléctricos.

Grupo Lorenzo, anunció el lanzamiento exclusivo de BAIC PLAN, el programa oficial de ahorro diseñado por BAIC Argentina para facilitar el acceso a la renovada gama de vehículos de la compañía.

La presentación de este instrumento financiero llega en un momento clave en el mercado local ya que acerca a los clientes una opción previsible y estructurada para la adquisición de un vehículo 0km con el respaldo de una red comercial y de posventa consolidada.

El programa estará disponible de manera exclusiva en los concesionarios oficiales de BAIC Lorenzo, ubicados en Mendoza, San Luis y San Rafael, donde los interesados podrán recibir asesoramiento personalizado.

Financiación integral y el concepto «Vos elegís»

El pilar fundamental de la propuesta radica en un sistema de financiación 100% financiado en un plan de 84 cuotas, constituyéndose como el diferencial central de la marca para facilitar la planificación económica de las familias y empresas de la región.

Bajo el concepto de comunicación «Vos elegís», BAIC y Grupo Lorenzo ponen el foco en la autonomía y libertad del cliente para definir cómo gestionar su movilidad. La propuesta se articula bajo los ejes: Vos elegís, Vos elegís el modelo y Vos elegís cómo moverte.

Diversidad tecnológica: Combustión, híbridos y 100% eléctricos

BAIC PLAN se distingue por la versatilidad de su oferta, abarcando desde SUV tradicionales hasta las últimas tecnologías de electrificación:

BAIC X35: El SUV compacto equilibrado en rendimiento urbano, confort y equipamiento.

El SUV compacto equilibrado en rendimiento urbano, confort y equipamiento. BAIC X55II: Propuesta de diseño vanguardista, terminaciones de alto nivel y tecnología de punta.

Propuesta de diseño vanguardista, terminaciones de alto nivel y tecnología de punta. BAIC X55II Hybrid: Solución eficiente que integra motorización térmica e híbrida.

Solución eficiente que integra motorización térmica e híbrida. BAIC BJ30: El todoterreno aventurero de capacidades dinámicas superiores y estética robusta.

El todoterreno aventurero de capacidades dinámicas superiores y estética robusta. ARCFOX T1: La innovadora apuesta del grupo en movilidad 100% eléctrica, marcando el camino hacia la sostenibilidad.

Contacto con BAIC Plan

Los interesados en conocer los detalles específicos referidos a las modalidades de adjudicación, requisitos de ingreso, valor comercial de las cuotas, integración mínima y condiciones comerciales particulares del programa, podrán dirigirse a los concesionarios oficiales BAIC Lorenzo.

Mendoza: Av. San Martín Sur 69, Godoy Cruz, Mendoza.

Av. San Martín Sur 69, Godoy Cruz, Mendoza. San Luis: Av. España 814, Ciudad, San Luis.

Av. España 814, Ciudad, San Luis. San Rafael: Av. Bartolomé Mitre 585, San Rafael, Mendoza.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Cuenta con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.