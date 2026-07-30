Workshop Estratégico de WofA 2026: referentes internacionales de la industria vitivinícola se reunirán en Mendoza

El Workshop Estratégico de Wines of Argentina, exclusivo para bodegas socias de WofA, reunirá a especialistas internacionales y referentes de la industria para analizar los cambios que ya atraviesan mercados clave como Estados Unidos y Brasil.

Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados internacionales, llevará adelante una nueva edición de su Workshop Estratégico, una instancia exclusiva para bodegas socias que reunirá en Mendoza a destacados especialistas internacionales y referentes de la industria con el objetivo de actualizar los conceptos sobre nuevas tendencias internacionales de consumo del vino en mercados clave.

Bajo el lema «Decodificando el Nuevo Mercado: Entendiendo a USA y Brasil frente a un cambio profundo», el workshop se desarrollará en una jornada estructurada en bloques temáticos dedicados a los principales mercados estratégicos para el Vino Argentino. La agenda incluirá una apertura conceptual, un análisis en profundidad de Estados Unidos y Reino Unido, un bloque exclusivo sobre Brasil, un espacio para abordar la actualidad de Canadá y México y un cierre integrador, con el fin de brindar a las bodegas socias herramientas que les permitan fortalecer sus estrategias comerciales y de comunicación.

Del encuentro participarán especialistas internacionales y referentes del sector como Lulie Halstead, Christian Burgos, Priscilla Hennekam, Juan Park, Cristian Yanzón y Verónica Kathuria, que abordarán temáticas como la evolución del consumo, las nuevas dinámicas del trade y las oportunidades de los mercados prioritarios para la promoción del Vino Argentino.

“Es clave para las bodegas argentinas reconocer las nuevas reglas del consumo y fortalecer así su competitividad internacional. Este encuentro forma parte de un trabajo permanente de Wines of Argentina para acercar información, herramientas y espacios de intercambio con casos de estudio reales y soluciones reales que permitan acompañar el crecimiento de la industria”, señaló Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

ACERCA DE WINES OF ARGENTINA

Desde 1993, Wines of Argentina promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos en todo el mundo. Además, desempeña su papel en la orientación de la estrategia de exportación de Argentina, estudiando y analizando los cambios en mercados clave: Estados Unidos y Canadá, Reino Unido y Europa, Asia y América Latina. La organización tiene como objetivo colaborar en la consolidación de Argentina entre los principales países exportadores de vino y contribuir al éxito global de la industria vitivinícola nacional a través de la construcción de la marca “Vino Argentino”, elevando la percepción positiva en el trade, referentes de opinión y públicos de consumo.