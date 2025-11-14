Mendoza Sax Fest 2025 una noche inolvidable junto a la Filarmónica de Mendoza

El Festival Internacional Mendoza Sax Fest 2025, con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, presenta el viernes 21 de noviembre a las 21 h su noche clásica en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

En un concierto sin precedentes, la Orquesta Filarmónica de Mendoza compartirá escenario con los más destacados solistas del mundo, entre ellos Arno Bornkamp (Holanda), Jeremy Koch y Jonathan Helton (EE. UU.) y Bera Romairone (Suiza). Obras originales para saxofón y orquesta, sonoridades nuevas y la presencia del mendocino Mauricio Agüero como anfitrión prometen una velada de altísimo nivel artístico.

Las entradas se encuentran a la venta en www.Entradaweb.com.ar

En lo que promete ser una noche única, la Orquesta Filarmónica de Mendoza acompañará a los mejores intérpretes internacionales en un programa que combina virtuosismo, innovación y emoción. Serán interpretadas obras originales para saxofón y orquesta, piezas que raramente se ejecutan y que representan lo más avanzado del instrumento en el ámbito sinfónico.

El holandés Arno Bornkamp, consagrado como uno de los más grandes solistas del mundo, encabezará el programa junto a los estadounidenses Jeremy Koch y Jonathan Helton, reconocidos maestros y docentes en prestigiosas universidades internacionales. Desde Suiza llegará Bera Romairone, artista innovadora y una de las figuras femeninas más destacadas del saxofón contemporáneo, quien interpretará una obra de enorme relevancia dentro del repertorio actual.

Por su parte, el saxofonista mendocino Mauricio Agüero, anfitrión del encuentro, compartirá escenario con Bornkamp en un dúo que promete ser uno de los momentos más emotivos del concierto.

El programa incluye composiciones de Claude Debussy, Luciano Berio, Manuel Bonino, Jacob ter Veldhuis y David DeBoor Canfield, entre otros, ofreciendo un recorrido por obras de gran exigencia técnica y profundidad expresiva.

Una cita imperdible para descubrir la fuerza, la elegancia y la versatilidad del saxofón en diálogo con la orquesta, en el marco de uno de los festivales más importantes dedicados al instrumento en Latinoamérica.

Sobre el Mendoza Sax Fest

El Mendoza Sax Fest es un festival internacional que celebra al saxofón en todas sus dimensiones: pedagógica, artística y social. Nacido en Mendoza, se ha consolidado como un punto de encuentro único en Sudamérica, donde convergen grandes referentes mundiales del instrumento junto a estudiantes y músicos locales. Su propuesta combina conciertos en salas y espacios abiertos, clases magistrales, talleres, ensambles y actividades comunitarias.

El festival tiene como objetivos promover el saxofón, fortalecer su enseñanza, generar intercambio internacional y visibilizar a los músicos locales. Dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, ha sido declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

En ediciones anteriores participaron leyendas como Branford Marsalis (2022), Joshua Redman (2023) y Paquito D’Rivera (2024), junto a referentes argentinos como Gustavo Musso, Ricardo Cavalli, Mariano Gamba y el grupo Escalandrum.

Con un espíritu integrador, el Mendoza Sax Fest reafirma cada año su identidad como un espacio de excelencia artística y apertura comunitaria, proyectando a Mendoza como un punto de referencia internacional para el saxofón.