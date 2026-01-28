Mendoza retomó la exportación de durazno en fresco a Emiratos Árabes desde Valle de Uco

Luego de varios años sin envíos a ese destino, Mendoza retomó la exportación de durazno en fresco a los Emiratos Árabes Unidos, un mercado estratégico para el crecimiento de las exportaciones agroindustriales argentinas. El anuncio se realizó en el marco de Gulfood, una de las ferias internacionales de alimentos más importantes del mundo, que se desarrolla en Dubái y reúne a productores, importadores y compradores globales.

La operación es el resultado de un trabajo articulado entre ProMendoza, un importador argentino radicado en Emiratos Árabes Unidos y un productor mendocino, consolidando una plataforma logístico-comercial permanente en Medio Oriente. El durazno mendocino tendrá como destino final cadenas de supermercados de Emiratos, a través de la plataforma comercial de Besko FZC, empresa con sede en el país árabe.

Gerardo Arribas, responsable del sector Alimentos de ProMendoza, destacó que el envío “es fruto de un extenso trabajo conjunto entre el organismo, el importador y el productor mendocino”, y remarcó el potencial del durazno argentino en mercados de alta exigencia. Además, señaló que este producto también presenta oportunidades concretas en China, una vez que se firme el correspondiente protocolo fitosanitario.

Arribas subrayó que Dubái funciona como un hub comercial estratégico, que no solo demanda productos de alta calidad, sino que también permite el acceso a otros mercados de la región, como India, ampliando las oportunidades para la oferta exportable mendocina. En ese contexto, mencionó el potencial de productos menos tradicionales, como la alfalfa, que podría generar tanto exportaciones como inversiones productivas en la provincia. “Nuestro socio avanza en un proyecto para desarrollar unas 2.000 hectáreas en Mendoza, destinadas a abastecer a clientes altamente exigentes en Emiratos Árabes Unidos”, indicó.

Por su parte, Gustavo Calamari, titular de Besko FZC, resaltó la calidad de la producción local: “El producto mendocino es de muy buena calidad. Nos fue muy bien con la cereza y ahora vamos por el durazno. Todo se comercializará en Emiratos, aunque ya estamos explorando nuevos mercados”. Además, destacó que Mendoza ofrece alimentos naturales, con menor uso de químicos, un atributo cada vez más valorado en los mercados internacionales.

Calamari detalló que este envío corresponde al primero de cuatro embarques previstos, mientras se evalúa también la incorporación de manzanas a la oferta exportable. Hasta el momento, Besko FZC ya importó desde Mendoza cinco contenedores de nueces, además de cerezas y duraznos de dos variedades.

El durazno exportado fue producido en el Valle de Uco por la empresa Moreno Group. Su titular, Miguel Moreno, calificó la operación como un hecho histórico para la empresa y para la provincia, y anticipó que, de mantenerse el ritmo actual, se prevé realizar un embarque semanal hasta el cierre de la cosecha, estimado para los primeros días de marzo.

“Es un orgullo concretar esta operación y demostrar la capacidad exportadora de Mendoza”, expresó Moreno, quien agradeció al equipo que participa en toda la cadena de valor, “desde la finca hasta los operadores logísticos, aportando profesionalismo y eficiencia en cada etapa del proceso”.