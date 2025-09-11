Mendoza refuerza su presencia como destino de bodas

La provincia de Mendoza continúa consolidando su posicionamiento como destino turístico de excelencia en Argentina y el mundo. En esta ocasión, participó activamente del Segundo Encuentro Nacional de Bodas de Destino, realizado en las ciudades de Salta y Cafayate, donde se reunieron organizadores de bodas, destinos sede, proveedores y referentes nacionales e internacionales del sector.

La presencia mendocina formó parte del calendario anual de acciones diseñadas por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) para difundir las bondades de la provincia. El objetivo es claro: atraer a más turistas nacionales e internacionales, poniendo en valor su infraestructura, paisajes y servicios para eventos únicos.

“Desde el Ente, hemos diseñado un calendario de acciones para promocionar Mendoza teniendo en cuenta diferentes públicos y mercados. También trabajamos con segmentos como el turismo de bodas, que viene creciendo con fuerza”, destacó Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur.

La funcionaria subrayó que Mendoza cuenta con todo lo necesario para la realización de bodas de destino. “Cada vez más personas de Argentina y otros países como Brasil, México o Paraguay nos eligen para disfrutar de este momento tan importante”, agregó.

Una vitrina para mostrar la oferta mendocina

La provincia contó con un stand donde exhibió su variada oferta como destino de bodas. En representación del sector privado participaron María Quiroga, de Mendoza Bureau, y Marcia Mercado, de San Rafael Bureau, instituciones que impulsan el desarrollo de eventos y turismo MICE en la región.

Un espacio de intercambio y tendencias

El evento, organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Salta Convention Bureau, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes, reunió a más de 120 participantes de Argentina y el exterior. Wedding planners, organizadores de eventos, empresarios gastronómicos, ambientadores, estudiantes y otros actores del sector pudieron conocer las fortalezas de cada destino.

Además, destacados especialistas como Emora Franco analizaron las ventajas competitivas de Argentina como destino de bodas y los principales mercados internacionales.

Con esta participación, Mendoza reafirma su liderazgo y potencial como escenario ideal para bodas de destino, reforzando su estrategia de promoción turística y su compromiso con el desarrollo económico local.