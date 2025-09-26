Mendoza Padel Trophy 2025 lanzó la segunda edición de la fiesta anual de un deporte que no para de crecer

El pádel mendocino tendrá su noche de gala el próximo 6 de diciembre, en el Auditorio Ángel Bustelo. Se trata de la segunda edición de la fiesta anual que reúne a la gran familia de este deporte en la Provincia. Una ceremonia cargada de emociones y reconocimientos con los máximos referentes de la pista.

Este viernes 26 de septiembre se lanzó oficialmente la segunda edición del Mendoza Padel Trophy (MPT), la premiación más importante del pádel argentino, que se realizará el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo. La presentación tuvo lugar en El Roble Wake Complex, donde se dieron cita autoridades, deportistas, organizadores, invitados especiales y medios de prensa.

El lanzamiento estuvo encabezado por el director y promotor del evento, Guido Vacca, acompañado de autoridades municipales, como Emiliano De Marco, Subdirector de Deportes de la Municipalidad de Guaymallén, y quienes apoyan esta iniciativa que consolida a la provincia como un polo deportivo de pádel a nivel nacional. A su vez formó parte de la mesa el presidente de la Asociación Mendocina de Jugadores de Padel, Marcelo Daud, Adrián Gavazza, director deportivo del Mendoza Padel Trophy, Fabiana Arrieta, del equipo del MPT y nada menos que Daniela Niella, ex número 1 de Argentina.

Conferencia de prensa.

La correntina afincada en Mendoza, galardonada en la gala de 2024, agradeció: “Para mí, estar acá de nuevo es muy lindo. Por ahí los deportistas laburamos y los reconocimientos tardan en llegar, pero cuando llegan es hermoso. Gracias por ese premio el año pasado y en cuanto al Mendoza Padel Trophy creo que lo tenemos que aprovechar todos porque es una fiesta del Padel, sin importar categoría, sin importar nada, cada uno tiene su premio”.

En su discurso frente a representantes de los clubes involucrados, numerosos medios, patrocinadores e invitados a la ceremonia, Vacca manifestó: “El Mendoza Padel Trophy es un evento único en este deporte. Para este año, más allá de algunas sorpresas, tendrá el mismo formato que en 2024, pero con la novedad del aval de la Asociación Mendocina de Jugadores de Pádel (AMJP) y la incorporación al jurado de un representante de la entidad.

Guido Vacca no quiso dejar de agradecer “a las empresas y organizaciones que han apostado por este proyecto. Su compromiso demuestra que el sector privado puede ser un motor de cambio, acompañando a nuestros jugadores. De la misma manera mi agradecimiento al ámbito estatal que este año se suma a este evento categorizándolo aún más dentro de la agenda anual del deporte local”.

Por último, explicó el proceso de selección de los premiados: “Hemos convocado a los torneos y circuitos más importantes para que a fines de octubre nominen a sus mejores jugadores en cada una de las categorías, tanto en hombres como en mujeres. El jurado, con participación de la AMJP, conformará las ternas y definirá a los ganadores en la gala del 6 de diciembre”.

El lanzamiento del MPT 2025 se llevó a cabo en las instalaciones de El Roble Wake Complex y uno de los responsables, Bruno Aguilera, explicó: “Para nosotros es muy importante recibir este tipo de eventos porque un poco El Roble nace de la afición de su dueño (Germán Griffouliere) por un deporte que en este caso es el wake board, entre otras actividades. Cuando surgió la posibilidad de recibirlos nos pareció una muy buena idea”.

La ceremonia del MPT 2025 no sólo premiará a los mejores jugadores y jugadoras del año, sino que también incluirá homenajes, reconocimientos a jóvenes talentos, menores destacados y momentos de celebración para toda la comunidad padelera de Mendoza. La conducción estará a cargo de Gisela Campos y Amadeo Inzirillo, y la noche contará con música en vivo del DJ Rodrigo Palacios, además de otras sorpresas.

MPT 2025 es posible gracias al imprescindible apoyo de empresas y marcas que confían y ponen en valor a este deporte como Marco Vallana, Goldstein, AG Sport Padel, Churrico, Ferreyra Materiales, Griffouliere transportes, Ñam Gourmet, Prolube, Soluciones Creativas, NutraCell, CespedPar, J’hayber, Cerutti, Expreso Angeleri, Leocut, Kingo, Productos JJJA, Fernando Palermo productor, Grupo MZ, Planeta Padel, 2M Group, Industrias Geo, Academia de Pádel Adrián López, El Roble, Ospelsym, Organización Montes de Oca, Big Salads, Planeta Padel, Vida Eco, Costa Live, Casa La Primavera, JT indumentaria masculina e Impulse consultora. Invitan Gobierno de Mendoza, Mendoza Ciudad, Stella Artois, Guaymallén y Asociación Mendocinas de Jugadores de Pádel.