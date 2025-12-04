Mendoza lidera la movilidad sustentable en Argentina con la incorporación de nuevos buses a GNC

La provincia se consolida como referente nacional en transporte limpio y eficiente gracias a la llegada de 10 unidades Yutong impulsadas por GNC, entregadas por el Grupo Empresario Prieto.

Mendoza vuelve a posicionarse a la vanguardia de la innovación en movilidad sustentable. Esta vez, lo hace con la incorporación de 10 nuevos buses Yutong a GNC, comercializados y entregados por el Grupo Empresario Prieto (GEP) a operadores locales.

La iniciativa convierte a la provincia en un caso modelo dentro del país, reforzando un sistema de transporte urbano más moderno, silencioso y ambientalmente responsable.

Con esta incorporación, Mendoza avanza hacia un transporte público de menores emisiones, mayor eficiencia energética y mejor experiencia de viaje, fortaleciendo un modelo que ya está despertando interés en otras provincias.

Mendoza, ejemplo nacional en transporte limpio

Los buses, provistos por COLGAS, empresa de GEP y representante exclusivo de Yutong en Argentina, se integran al sistema urbano mendocino con beneficios directos para la comunidad:

Reducción de emisiones contaminantes gracias al uso de GNC.

gracias al uso de GNC. Menor contaminación sonora , mejorando la calidad del entorno urbano.

, mejorando la calidad del entorno urbano. Mayor eficiencia operativa, con menor costo energético y mantenimiento más previsible.

Esta modernización consolida a Mendoza como la provincia que más avanza en la transición hacia energías limpias aplicadas al transporte público.

Tecnología al servicio de los mendocinos

Los nuevos buses Yutong cuentan con:

Autonomía de 200 km

Potencia nominal de 236 kW

27 asientos + 2 espacios para personas con discapacidad

Piso bajo y rampa accesible

6 cámaras de monitoreo y tacógrafo para mayor seguridad

Estas características elevan el estándar del transporte urbano, ofreciendo un servicio más confiable y confortable para miles de pasajeros.

Una transformación con impacto local

Operadores claves del área metropolitana—entre ellos El Plumerillo, Cacique, Los Andes, Presidente Alvear, Mitre, Trapiche y Roca—ya integran estas unidades a sus flotas, reafirmando el compromiso del sector mendocino con la modernización y la eficiencia energética.

Visión estratégica desde Mendoza hacia todo el país

“Cada nueva unidad a GNC es una inversión concreta en un futuro más limpio y competitivo. Mendoza es hoy un caso testigo y estamos preparados para replicar este modelo en el resto del país”, destacó Nicolás Muñoz, Gerente General de COLGAS (GEP).

Con más de 40 años de trayectoria, el Grupo Empresario Prieto impulsa desde Mendoza un modelo integral que abarca asesoramiento técnico, financiamiento, entrega de unidades y servicios de postventa, permitiendo que la transición hacia energías más limpias sea una realidad sostenible.

Sobre el impacto empresarial y económico