Mendoza impulsa el oleoturismo con “Mendoza Oliva Bien”: integración de turismo, gastronomía y valor productivo

El Gobierno de la Provincia de Mendoza, a través del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), presentó el producto oleoturístico “Mendoza Oliva Bien”, una propuesta que potencia la integración entre producción agrícola, turismo, gastronomía y experiencias territoriales como motor de crecimiento económico y competitivo para la región.

El producto “Mendoza Oliva Bien” se posiciona como una propuesta estratégica que vincula el cultivo del olivo y la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) con actividades turísticas y gastronómicas experienciales, generando valor agregado para productores, prestadores turísticos y la economía local.

Experiencias integradas que generan impacto económico

Entre las actividades diseñadas para fortalecer la oferta turística destacan recorridos por olivares, visitas guiadas a almazaras, experiencias de degustación de AOVE y menús gastronómicos con identidad local. Todas estas propuestas consolidan a Mendoza como destino de turismo gastronómico y productivo, alineado con las tendencias globales de turismo experiencial y sustentable.

Este enfoque integrador no solo potencia el conocimiento de uno de los productos agrícolas más representativos de Mendoza, sino que también abre oportunidades para emprendedores y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales, posicionándolos en nichos de alto valor agregado dentro del sector turístico nacional e internacional.

Oleoturismo como motor de empleo y desarrollo territorial

La puesta en valor del oleoturismo responde a un enfoque orientado al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las cadenas de valor productivas y turísticas de Mendoza. Integrar producción agrícola con turismo y gastronomía proyecta a la provincia como un destino diferenciado dentro del mercado turístico, favoreciendo la creación de empleo calificado, la profesionalización de servicios turísticos y la mejora de competitividad regional.

Además, la consolidación del oleoturismo representa una oportunidad para diversificar la oferta turística de Mendoza, complementando la gastronomía, el enoturismo y las experiencias culturales, aspectos que vienen posicionando a la provincia como un destino estratégico para visitantes nacionales e internacionales.

Posicionamiento estratégico y futuro del turismo mendocino

“Mendoza Oliva Bien” forma parte de los lineamientos del Plan de Desarrollo del Turismo provincial, que busca consolidar experiencias innovadoras, sostenibles y con impacto en la economía local. Esta iniciativa responde a una visión de largo plazo, que articula al sector público con el privado y a los productores locales con los operadores turísticos, fomentando un crecimiento equilibrado y de alto valor agregado.

Con este impulso estratégico al oleoturismo, Mendoza reafirma su liderazgo dentro del turismo especializado en Argentina y refuerza su marca como destino gastronómico, cultural y productivo de excelencia, aportando al desarrollo de industrias clave vinculadas al turismo y la gastronomía en la región.