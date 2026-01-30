Mendoza envió a reciclaje más de 200.000 kilos de envases vacíos de agroquímicos en los últimos dos años

La provincia fortalece su compromiso ambiental a través de un sistema articulado entre el sector productivo, Iscamen y organismos públicos.

Mendoza continúa posicionándose como referente nacional en gestión ambiental aplicada a la actividad agrícola, a través de un modelo sostenible para la recuperación y tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios, desarrollado de manera articulada entre el sector productivo, la Asociación CampoLimpio, la Secretaría de Ambiente y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).

Esta acción forma parte de una estrategia integral orientada a transformar los residuos remanentes de la actividad agrícola, fortalecer las buenas prácticas productivas y consolidar un sistema de gestión responsable y sostenible, sin afectar la competitividad del sector.

Desde 1998, Mendoza lidera en el país la gestión de envases vacíos a través del programa “Limpiemos el Campo”, una experiencia pionera que sentó las bases para la posterior sanción de la Ley Nacional N.º 27.279, vigente desde 2019. Esta normativa establece la obligatoriedad del tratamiento adecuado de estos residuos y garantiza la protección ambiental en la actividad agrícola, replicando a nivel nacional el modelo desarrollado en la provincia.

Al respecto, el presidente de Iscamen, José Orts, destacó la importancia del trabajo conjunto:

“Estas acciones permiten generar una respuesta constructiva y una solución sostenible al remanente de estos productos, donde el compromiso del sector productivo resulta sumamente valioso”.

Asimismo, Orts subrayó que el sistema representa un acompañamiento concreto al productor:

“Brindamos herramientas, capacitación y soluciones prácticas para cumplir con la normativa ambiental sin afectar la productividad, fortaleciendo el vínculo entre sostenibilidad y desarrollo agrícola”.

El sistema de recuperación de envases vacíos impulsa una cadena de acciones que incluye recolección en campo, almacenamiento, compactación y reciclado, con el objetivo de otorgar un destino productivo seguro a estos materiales. La normativa vigente establece que los productores deben entregar los envases en los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados en la provincia.

En este sentido, Mendoza cuenta con una red de CAT y mini-CAT, estratégicamente distribuidos para facilitar la entrega de envases vacíos de agroquímicos previamente triple lavados, acercando los puntos de recepción a los productores y optimizando la logística del sistema.

Cómo funciona el programa

A través del trabajo territorial, Iscamen distribuye bolsones gratuitos a productores agrícolas de toda la provincia para la recolección de envases, los cuales deben ser lavados, inutilizados y correctamente identificados. El proceso de triple lavado permite la descontaminación del envase y su posterior procesamiento industrial.

Una vez completos, los bolsones son entregados por los productores en los CAT, mini-CAT o en las mismas casas expendedoras de agroquímicos donde adquirieron los productos. De esta manera, los productores no solo cumplen con un requisito clave de las Buenas Prácticas Agrícolas, sino también con el marco legal vigente, que puede ser debidamente certificado.

Posteriormente, Iscamen se encarga de la compactación de los envases en sus centros de almacenamiento, para su envío a la industria plástica, cerrando el circuito bajo un enfoque de economía circular.

Con este modelo, Mendoza reafirma su liderazgo en sustentabilidad agrícola, integrando producción, ambiente y normativa en un sistema eficiente que continúa marcando el camino a nivel nacional.