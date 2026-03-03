 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Mendoza entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo en 2026

Por Andrea Mas el 3 marzo, 2026

Mendoza fue seleccionada entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo en 2026, integrando un ranking internacional junto a destinos icónicos de Estados Unidos, Australia, Francia y Sudáfrica.

La distinción fue difundida por Booking.com, plataforma global de reservas, a partir de un relevamiento que reveló un dato clave para el turismo argentino: el 43% de los viajeros aseguró que le gustaría probar nuevos vinos en su próximo viaje.

Este comportamiento confirma una tendencia creciente: el vino se consolida como un factor decisivo en la elección de destinos turísticos.

Turismo enológico en Mendoza: capital mundial del Malbec

Con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, Mendoza se posiciona como el principal destino vitivinícola de Sudamérica y ostenta el título de capital mundial del Malbec.

La provincia concentra más de 1.500 bodegas, desde emprendimientos boutique hasta prestigiosas fincas internacionales, dedicadas a la elaboración del varietal insignia de la región, reconocido por su textura suave y taninos redondos.

El enoturismo en Mendoza combina:

  • Recorridos por viñedos de altura
  • Degustaciones inmersivas y visitas a cavas
  • Experiencias gastronómicas de alta gama
  • Alojamiento en fincas y hoteles entre viñas

Cada marzo, la provincia celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos culturales más importantes del país, que fusiona vino, tradición y espectáculo, y que funciona como uno de los principales motores turísticos del calendario anual.

Mendoza: vino, montaña y experiencias integrales

El posicionamiento internacional de Mendoza no se explica únicamente por la calidad de sus vinos, sino por su capacidad de integrar naturaleza, aventura y cultura en una propuesta completa.

Los visitantes pueden complementar el circuito de bodegas con:

  • Trekking en el entorno del Aconcagua, la cumbre más alta del hemisferio occidental
  • Rafting y actividades de montaña
  • Termalismo en paisajes naturales
  • Propuestas gastronómicas de kilómetro cero

Esta combinación fortalece el perfil de Mendoza como destino integral y competitivo en el mercado global del turismo del vino.

Un selecto grupo global de regiones vitivinícolas

Mendoza comparte este reconocimiento internacional junto a:

  • Napa Valley (Estados Unidos)
  • Barossa Valley (Australia)
  • Burdeos (Francia)
  • Franschhoek (Sudáfrica)

La inclusión de Mendoza en este grupo refuerza su prestigio internacional y consolida su posicionamiento como uno de los grandes destinos vitivinícolas del mundo.

Proyección 2026: oportunidad estratégica para el turismo mendocino

Con una demanda creciente por experiencias enogastronómicas y un 43% de argentinos interesados en descubrir nuevos vinos durante sus viajes, Mendoza capitaliza una oportunidad estratégica.

Infraestructura consolidada, calendario de eventos, identidad cultural fuerte y reconocimiento internacional configuran un escenario favorable para que la provincia continúe ampliando su protagonismo en el mapa global del turismo del vino durante 2026. 🍷

