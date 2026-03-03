Mendoza entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo en 2026

Mendoza fue seleccionada entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo en 2026, integrando un ranking internacional junto a destinos icónicos de Estados Unidos, Australia, Francia y Sudáfrica.
La distinción fue difundida por Booking.com, plataforma global de reservas, a partir de un relevamiento que reveló un dato clave para el turismo argentino: el 43% de los viajeros aseguró que le gustaría probar nuevos vinos en su próximo viaje.
Este comportamiento confirma una tendencia creciente: el vino se consolida como un factor decisivo en la elección de destinos turísticos.
Turismo enológico en Mendoza: capital mundial del Malbec
Con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, Mendoza se posiciona como el principal destino vitivinícola de Sudamérica y ostenta el título de capital mundial del Malbec.
La provincia concentra más de 1.500 bodegas, desde emprendimientos boutique hasta prestigiosas fincas internacionales, dedicadas a la elaboración del varietal insignia de la región, reconocido por su textura suave y taninos redondos.
El enoturismo en Mendoza combina:
- Recorridos por viñedos de altura
- Degustaciones inmersivas y visitas a cavas
- Experiencias gastronómicas de alta gama
- Alojamiento en fincas y hoteles entre viñas
Cada marzo, la provincia celebra la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de los eventos culturales más importantes del país, que fusiona vino, tradición y espectáculo, y que funciona como uno de los principales motores turísticos del calendario anual.
Mendoza: vino, montaña y experiencias integrales
El posicionamiento internacional de Mendoza no se explica únicamente por la calidad de sus vinos, sino por su capacidad de integrar naturaleza, aventura y cultura en una propuesta completa.
Los visitantes pueden complementar el circuito de bodegas con:
- Trekking en el entorno del Aconcagua, la cumbre más alta del hemisferio occidental
- Rafting y actividades de montaña
- Termalismo en paisajes naturales
- Propuestas gastronómicas de kilómetro cero
Esta combinación fortalece el perfil de Mendoza como destino integral y competitivo en el mercado global del turismo del vino.
Un selecto grupo global de regiones vitivinícolas
Mendoza comparte este reconocimiento internacional junto a:
- Napa Valley (Estados Unidos)
- Barossa Valley (Australia)
- Burdeos (Francia)
- Franschhoek (Sudáfrica)
La inclusión de Mendoza en este grupo refuerza su prestigio internacional y consolida su posicionamiento como uno de los grandes destinos vitivinícolas del mundo.
Proyección 2026: oportunidad estratégica para el turismo mendocino
Con una demanda creciente por experiencias enogastronómicas y un 43% de argentinos interesados en descubrir nuevos vinos durante sus viajes, Mendoza capitaliza una oportunidad estratégica.
Infraestructura consolidada, calendario de eventos, identidad cultural fuerte y reconocimiento internacional configuran un escenario favorable para que la provincia continúe ampliando su protagonismo en el mapa global del turismo del vino durante 2026. 🍷