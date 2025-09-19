Mendoza brilla en la 5ª Edición del Campionato Scuola Pizzaioli

El 27 y 28 de septiembre, La Rural de Buenos Aires será escenario de la gran competencia de pizza italiana en Sudamérica, con la presencia de pizzaioli de Mendoza que se medirán con profesionales de otras provincias argentinas y de nueve países.

La pizza, ícono universal de la gastronomía italiana, será la protagonista de la 5ª edición del Campionato Scuola Pizzaioli, organizado por la Scuola Pizzaioli con el apoyo del Consulado General de Italia en Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT).

En esta edición, Mendoza tendrá un rol destacado dentro del encuentro federal e internacional, compartiendo espacio con representantes de Buenos Aires, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, y con pizzaioli de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela.

Los competidores mendocinos participarán en categorías que evalúan técnica, creatividad y pasión, como Pizza Margherita STG, Margherita Contemporánea y Romana in Teglia, que definirán al Campeón Sudamericano 2025, ganador de un viaje a Italia con experiencia de formación en la tradición pizzaiola.

Además, habrá espacio para propuestas innovadoras como Pizza In Pala, Pizza Social y Pizza Senza Glutine, así como competencias de habilidades especiales, como Piú Veloce, Piú Lunga y Freestyle, y la ternura de los más pequeños en la categoría Mini Pizzaioli, donde Mendoza también dirá presente.

El jurado internacional estará integrado por más de treinta maestros, entre ellos Vincenzo Capuano, Carmine Candito y referentes argentinos como Néstor Gattorna y Carola y Victoria Santoro, asegurando un alto estándar de evaluación.

Juan Pablo Padrevita, creador de Scuola Pizzaioli y del Campionato, destacó: «Ver cómo participan pizzaioli de todo el continente, incluyendo Mendoza, confirma que estamos construyendo un espacio que forma, une y celebra la pizza de calidad.»

El evento también contará con un área de degustación, talleres, showcookings y masterclass abiertas al público, además de un espacio gastronómico con pizzas y bebidas durante todo el fin de semana.

El público podrá ingresar sin cargo tanto con la entrada general a la FIT como directamente al pabellón del Campionato por la calle Sarmiento, de 14 a 20 hs.

Para más información: https://campionatoscuolapizzaioli.com/