Mendoza acelera su camino hacia las smart cities: innovación y sostenibilidad en el corazón de Argentina

En todo el mundo, las smart cities se consolidan como respuesta a los principales desafíos urbanos: movilidad, gestión energética, seguridad y sostenibilidad. En Sudamérica, diez ciudades figuran en el IMD Smart City Index, con Buenos Aires como única representante argentina. Sin embargo, Mendoza comienza a perfilarse como uno de los polos más dinámicos en este terreno, integrando innovación, tecnología y calidad de vida.

Mendoza, entre las ciudades líderes en transformación

La provincia se destaca por su participación en la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina (RECIA), junto con localidades como Rosario, Córdoba y Salta. En este espacio, Mendoza se proyecta como un modelo de gestión innovadora, integrando políticas públicas y participación privada para avanzar en su proceso de modernización urbana.

Según Federico Salcedo, especialista en smart cities, “el verdadero sentido de una ciudad inteligente no es solo su infraestructura tecnológica, sino la capacidad de generar espacios sostenibles e inclusivos que eleven la calidad de vida de sus habitantes”. Bajo esta mirada, Mendoza ya explora iniciativas vinculadas con la movilidad sostenible, el aprovechamiento de sistemas predictivos en la gestión de servicios públicos y la aplicación de big data en la toma de decisiones.

Innovación con sello argentino

En Argentina, la industria tecnológica nacional juega un rol fundamental en este proceso. Empresas locales ya desarrollan soluciones como sensores, luminarias inteligentes, sistemas de asistencia médica remota o herramientas de inspección satelital. Estas innovaciones permiten que ciudades como Mendoza puedan incorporar tecnología de punta con estándares internacionales.

Para José Tamborenea, presidente de CADIEEL, “nuestro sector está preparado para brindar productos y servicios que hacen posible este salto hacia ciudades inteligentes. Espacios como la feria BIEL Light + Building Buenos Aires son claves para vincular la industria con los municipios y mostrar el potencial argentino en el ámbito urbano”.

El desafío y la oportunidad para Mendoza

Aunque Buenos Aires encabeza el ranking internacional, Mendoza avanza con pasos firmes hacia un modelo urbano más moderno y sostenible. Su combinación de tradición vitivinícola, crecimiento turístico y desarrollo tecnológico posiciona a la provincia como un laboratorio ideal para implementar proyectos innovadores de smart cities.

La consolidación de estas iniciativas no solo impactará en la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino que también fortalecerá la Marca País Argentina, proyectando a Mendoza como un destino estratégico para la atracción de inversiones y talento global.

El reto ya está planteado: Mendoza tiene en sus manos la oportunidad de convertirse en referente regional en ciudades inteligentes, uniendo tecnología, sostenibilidad y calidad de vida en un mismo horizonte.