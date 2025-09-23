Mariano Mellino hizo historia en el Arena Aconcagua

El pasado 20 de septiembre de 2025, Mendoza vivió una de sus noches más memorables. El Arena Aconcagua se transformó en la pista de aterrizaje de Audioholics, donde el reconocido DJ y productor argentino Mariano Mellino ofreció un show inolvidable.

El line up acompañó con una energía única: Juani Ramírez abrió la noche, Julieta Adorno —elegida por votación en Instagram— aportó frescura y sorpresa, y Emiliano Folgar, una de las figuras más destacadas de la escena, preparó el terreno para el esperado despegue de Mellino.

Bajo la producción de Nero, Mariano Mellino deslumbró con un show único y emocionante. Acompañado de su equipo artístico, llevó a miles de personas a vivir una experiencia de gran nivel convirtiendo al estadio en una fiesta de principio a fin.

Este histórico show en Mendoza se suma a una intensa gira internacional que durante 2025 lo llevó a conquistar Japón, México, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos (Miami, Los Ángeles, Nueva York, South Lake, Hawaii y San Diego), logrando sold out en cada presentación.

La nave de Audioholics se está preparando para aterrizar en FORJA, Córdoba, el 8 de noviembre, creando la antesala ideal para el cierre de año en el mítico Mandarine Park (BS AS) el 20 de diciembre por tercer año consecutivo.

PRÓXIMAS FECHAS