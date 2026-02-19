María Zysman visitó Mendoza y capacitó sobre bullying al equipo del Colegio ICEI

Este miércoles, más de 100 docentes de todos los niveles del Colegio ICEI participaron de una jornada intensiva de capacitación sobre prevención e intervención en bullying y ciberbullying a cargo de María Zysman, fundadora y directora de Libres de Bullying, y referente nacional en la temática.

La jornada reunió a más de 100 docentes de todos los niveles del colegio en un encuentro marcado por la atención, el intercambio y la participación activa. Hubo preguntas, reflexión sobre situaciones concretas e interacción permanente con la especialista. La Lic. Zysman trabajó con ejemplos prácticos y casos reales, acercando herramientas claras para la detección temprana y la intervención responsable ante situaciones de maltrato entre pares.

María Zysman, fundadora y directora de Libres de Bullying

Uno de los conceptos centrales desarrollados fue que el bullying no comienza con un golpe. Empieza con pequeñas humillaciones que se naturalizan: burlas reiteradas, exclusiones, apodos y alianzas silenciosas. Cuando un grupo valida esas conductas, explicó, la humillación puede transformarse en una forma de liderazgo y tender a intensificarse. Si no se interviene a tiempo, cada acción necesita ser más fuerte para sostener ese lugar dentro del grupo.

También fue enfática al señalar que no se combate la humillación humillando. Frente a una situación de bullying, la intervención adulta debe frenar la dinámica, proteger al hostigado, trabajar con quien ejerce la agresión y evitar respuestas punitivas que reproduzcan la misma lógica que se intenta erradicar. En ese sentido, advirtió que el silencio, ya sea por minimización, por falta de diálogo o por ausencia de acuerdos entre adultos, es uno de los principales aliados del bullying.

Otro eje relevante fue el rol de los adultos como modelo. Zysman reflexionó sobre cómo ciertas conductas, como la exposición en redes, la difusión de conflictos escolares en grupos de WhatsApp o la resolución pública de disputas, transmiten a los niños y adolescentes la idea de que la intimidad del otro puede vulnerarse. Subrayó además la necesidad de que las familias y la escuela trabajen en conjunto, ya que:

“El bullying es un problema multicausal, donde intervienen muchos actores. No se puede trabajar solo desde la escuela; la presencia de las familias como aliadas es fundamental.”

Durante la capacitación se abordaron también las dinámicas actuales del ciberbullying. La especialista evidenció un conocimiento actualizado sobre redes sociales y aplicaciones que utilizan hoy niños y adolescentes, describiendo prácticas de validación constante, reciprocidad digital, creación de cuentas paralelas, exclusiones virtuales y viralización inmediata de contenidos. Esta mirada contemporánea permitió comprender cómo las situaciones de maltrato entre pares se amplifican en entornos digitales.

En relación con el trabajo institucional del colegio, Zysman expresó:

“ICEI es un colegio que hace mucho trabaja los vínculos y la prevención del bullying. No es algo que aparezca cuando explota un problema, es un trabajo que vienen sosteniendo desde hace años.”

Esta jornada presencial se suma a una capacitación online realizada en diciembre de 2025, destinada a directoras, coordinadoras, preceptores y secretarias del colegio. En aquella instancia se analizó el protocolo de Bullying emitido por la DGE y se reflexionó sobre la importancia del rol docente para desactivar focos de conflicto, sostener una mirada atenta hacia los alumnos y prevenir el maltrato entre compañeros.

Roxana Correa, Gerente Pedagógica del Colegio ICEI, destacó: “Todo el equipo docente participó de esta capacitación, que reafirma nuestro compromiso con la convivencia respetuosa y la intervención temprana. Creemos que formar a nuestros educadores es clave para unificar criterios y sostener una escuela segura y protectora.”

Desde la institución señalaron que estas instancias forman parte de una política sostenida de formación permanente, orientada a consolidar criterios claros de intervención y a fortalecer el trabajo articulado entre escuela y familias frente a una problemática que atraviesa a todas las comunidades educativas del país.