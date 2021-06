Los Millennials apuesten cada vez más al mundo de las franquicias

Para comprender los gustos de las nuevas generaciones a la hora de desarrollarse en el ámbito profesional, primero hay que saber qué son los millennials y por qué marcan la diferencia en el mundo laboral.

A esta generación la conforman las personas que nacieron entre la época de 1981 al 2000. Hasta ahora, son la generación que ha vivido un cambio de milenio, transformación de lo tradicional a lo puramente tecnológico y que pasó a ser adulto en pleno auge económico.

Lo cierto es que esta generación tiene rasgos claves que la caracterizan y hacen ser única frente a las demás y en el mundo de las franquicias esto queda clarísimo. De hecho, a través de SURACI Evolución de Empresas, te contamos cuáles son las 5 franquicias que prefieren consumir y desarrollar los millennials.

Según un informe que figura en la revista Forbes, los nativos entre estos años son sumamente “digitales”. Es decir, dominan la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. De hecho, casi todas sus relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una pantalla. Para ellos, realidad y virtualidad son dos caras de la misma moneda.

En el caso de las franquicias, esto es algo que destaca justamente la marca Racobi, un modelo de negocios que consiste en la creación de un Market Place, donde miles de usuarios puedan comprar y vender a través de Internet, tanto productos nuevos como usados a un precio fijo o variable.

Así como también Sportbox, un exitoso concepto de clubes de entrenamiento con una serie de cualidades diferenciales respecto de la oferta en general, que notando estas características y en el marco de la pandemia, se volcó hacia una plataforma en la que se permite la reserva de turnos como así también contar con información en un solo lugar de cada alumno relacionado a la nutrición o ejemplos de los ejercicios grabados en video para que se puedan realizar las rutinas en casa. Este emprendimiento no solo está liderado por millennials, sino que también conforma una comunidad de nuevas generaciones que buscan mejorar su calidad de vida y desarrollar capacidades específicas.

Según una encuesta realizada por Telefónica Global, los famosos millennials suelen ser “nomófobos y appdictos”. Es que un 78 % de los mismos posee un móvil, un 37 % tablet, un 70 % laptop y un 57 % desktop. Lo que los lleva a integrar la socialización, el trabajo y el ocio, en un solo dispositivo.

A través de una app, las franquicias interactúan directamente con sus clientes y proveedores. Sin ir más lejos, las demanda de los millennials está impulsando el extraordinario crecimiento de las aplicaciones móviles y lo vemos en marcas como Big Salads. Que comercializa la mayoría de sus productos a través de plataformas de pedidos. “Justamente la idea de este negocio se basa en la combinación cultural de pedir comida a domicilio junto con una intensiva preferencia por la alimentación saludable, para una vida más sana, activa y feliz. Lo que también caracteriza a esta generación”, analizó Nicolás Suraci. Jack House, por su parte, también se suma a esta tendencia, siendo de hecho una marca que inició sus operaciones con formato sólo de delivery, evolucionando luego a local comensal. En la actualidad las plataformas de envío como así también el canal de venta propio de delivery configuran gran parte de su facturación. No obstante, “esta marca cuenta con dos locales en operación ubicados en calle Belgrano y Chacras Park y un tercero que abrirá sus puertas en Arauca Mall en el próximo mes de Julio”, agregó Suraci.

Un dato no menor es que los millennials solamente piensan en “socializar”. Un 88 % de ellos tiene perfiles en redes sociales. Las mismas, no son sólo un medio de comunicación sino una parte íntegra de su vida social. Tienen la necesidad de consultar, compartir y comentar en ellas. Este concepto lo entiende a la perfección tanto El Botellón como Mr Vulpini y Sportbox. “Si la experiencia con una empresa o marca es positiva, suelen compartirla y recomendarla y se fían de la opinión de sus amigos”, agregó Suraci y ejemplificó: “El Botellón, además de tener una amplia carta de cervecerías de todo el territorio Nacional, genera experiencias con artistas visuales y plásticos, músicos y fotógrafos, entre otros. Esto genera no sólo valor agregado, sino un alto nivel de autenticidad ya que los clientes van a encontrar una ambientación musical único e irrepetible”.

No es casualidad que los millennials apuesten cada vez más al mundo de las franquicias. Esto tiene que ver en que son críticos y exigentes. “De hecho, un 86 % de los consumidores actuales declara que dejaría de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia de cliente. Y, para los Millennials, las experiencias digitales negativas en línea y móvil tienen un impacto negativo mucho mayor que sobre otros grupos de edad”, detalló el informe de Forbes.

Por su parte, “las franquicias son un modelo de negocios que trabaja bajo estándares de procesos y procedimiento en donde la mejora continua y la orientación a la excelencia son pilares del modelo. Esto hace que por naturaleza las franquicias sean elegidas y adoptadas por esta generación”, agrega Nicolás de la consultora SURACI.

“En este sentido, Mr Vulpini no solo denota su excelencia y exigencia en el modelo de negocio que utiliza para desarrollarse, sino también por la exigente selección de productos nacionales e internacionales de altísima calidad, incluyendo habanos de distintas procedencias, variedad de tabacos con sus respectivos artefactos para el armado de cigarrillos, Narguiles, excelentes destilados (Whisky, Ron, Gin, Cognac, etc.), vinos de autor, un mix de cervezas importadas, diversos blends de té en hebras, chocolates y cafés importados, y hasta una sala exclusiva acondicionada para habanos”, sumó Suraci.

Por ende, además de que los millennials son autosuficientes y autónomos, y quieren sentirse protagonistas, valoran la participación y la colaboración, prefieren compartir a poseer y exigen nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. Entonces, aquellas empresas y franquicias que inviten a los consumidores a sentirse parte de la marca, conquistarán el corazón de esta particular generación.