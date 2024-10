Llega por primera vez a Buenos Aires, Argentina Wine Experience, la gala del vino argentino

De la mano de tres periodistas mendocinos, reconocidos comunicadores del vino, llega por primera vez a Intercontinental Buenos Aires, Argentina Wine Experience. Un evento de alta gama donde el vino será el protagonista como patrimonio cultural del país. Una gala que reúne lo mejor del vino argentino junto a una gastronomía de altísimo nivel. Además, durante toda la semana del 11 al 15 de noviembre, habrá presentaciones de vinos, lanzamientos y maridajes en el restaurante del hotel.

Del 11 al 15 de noviembre, Intercontinental Buenos Aires será el epicentro de Argentina Wine Experience, una semana dedicada al vino argentino y su gastronomía, como partner indiscutida. La gran “gala del vino argentino”, se realizará el viernes 15 de noviembre, mientras que durante toda la semana, se dispondrán almuerzos y cenas junto a diferentes bodegas y propuestas gastronómicas.

Argentina Wine Experience es organizada por tres reconocidos periodistas y comunicadores del vino: Federico Lancia, Gustavo Flores Bazán y Jorge Cabrera, quienes decidieron unir su larga trayectoria de 20 años en el sector y como Wine Media Group desarrollar esta experiencia en el principal centro de consumo del país, además de otros proyectos y una amplia agenda para 2025.

Para ello, decidieron que la “experiencia del vino argentino” tuviera lugar en el corazón fundacional del país, en el centro histórico de Buenos Aires, donde se ubica el Hotel Intercontinental, en el barrio de Montserrat, contiguo al Convento Santa Clara, construido en 1795.

Un marco inédito y patrimonial, donde los sabores, las tradiciones y la cultura, girarán en torno al vino argentino. Una experiencia de cinco jornadas, donde el vino será el máximo protagonista junto a muchos de sus hacedores y referentes de todo el país.

Del 11 al 14 de noviembre, todas las noches serán la antesala de la Gran Gala del vino Argentino, con cenas “Avant Premiere” en el lujoso restaurante Mediterráneo, que dirige el chef ejecutivo Pablo Tarrío, con la presentación de vinos íconos y referentes de todo el país, donde distintas bodegas presentarán sus etiquetas más prestigiosas junto a la gastronomía de Intercontinental Buenos Aires.

De la misma forma, todos los mediodías, del 11 al 15 de noviembre, se realizarán almuerzos de networking con la presentación de bodegas, etiquetas especiales y una gastronomía ideada para cada paso, con la presencia de sus hacedores y los chefs de diferentes bodegas.

Por último, la gran gala del vino argentino, se realizará el viernes 15 de noviembre, con la presentación de más de 30 bodegas, alrededor de 150 de sus más prestigiosas etiquetas, una propuesta gastronómica de alta cocina argentina y el mejor ambiente en una locación única y exclusiva como es la Plaza del Virrey del Hotel Intercontinental y el histórico Convento Santa Clara.

Una experiencia que permitirá volver en el tiempo junto al vino argentino dentro del Convento Santa Clara fundado en 1795, donde además sucederán experiencias exclusivas de gastronomía y vinos, ambientadas en la más histórica Biblioteca de Buenos Aires, para trasladarse a esa época de la mano de un momento sensorial y emotivo.

Argentina Wine Experience ya tiene confirmada la presencia de importantes bodega de todo el país, como Salentein, Atamisque, Falasco Wines, Piattelli Vineyars, Rosell Boher, Aniello, Antigal, Otronia, Trapiche, El Esteco, Finca Las Moras, Norton, Doña Paula, Vistalba, La Celia, El Enemigo, Trivento, Altieri Family Winery – Vinorum, Monteviejo, entre otras. También contará con la participación de Andina Compañía Destilera con su portfolio de alta gama y productos gourmet.

Este importante evento cuenta con el apoyo de Bodegas de Argentina y su programa Wine in Moderation, del Ente Mendoza Turismo y del Programa de Promoción gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Las entradas para el evento como para las distintas experiencias estarán disponibles próximamente.

Contacto

Para más información y contacto con la organización, pueden contactarse al mal: winemgroup@gmail.com

Sobre Wine Media Group

Wine Media Group es la alianza de tres reconocidos periodistas y comunicadores del vinos argentino, responsables de tres medios de comunicación especializados: Federico Lancia (Vinos y Buen Vivir), Gustavo Flores Bazán (El Descorche Diario) y Jorge Cabrera (Caminos del Vino).

En sus de 20 años dedicados a la comunicación del vino argentino como también a la promoción de la Bebida Nacional, cuentan con la producción de importantes y prestigiosos eventos, como Diplomatic Luxury Wines, primera feria de vinos alta gama reconocida con el Best Of de Oro por las Great Wine Capitals; The Winemakers, destacado concurso de vinos donde los profesionales de la industria eligen en una cata a ciegas los mejores vinos de Argentina. Ruta de las Burbujas, primera feria dedicada exclusivamente a los espumantes argentinos. Además, cuentan con el desarrollo de actividades en diferentes partes del país, Córdoba, San Juan, San Luis, Patagonia, por nombrar solo algunos.