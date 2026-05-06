Mendoza: convocan a estudiantes a las Olimpíadas de Educación Financiera de Mercado Pago y Junior Achievement

Mercado Pago y Junior Achievement Argentina abrieron la convocatoria para la 3ra edición de las Olimpíadas de Educación Financiera, una competencia gratuita dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años que busca fortalecer habilidades clave para la vida cotidiana.

La iniciativa, de alcance federal, invita a jóvenes mendocinos a sumarse a una experiencia que combina formación en finanzas personales, seguridad digital y uso responsable del dinero, a través de dinámicas de aprendizaje en equipo y desafíos gamificados. Este año, además, incorpora inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el aula, facilitando el proceso de aprendizaje.

En un contexto donde cada vez es más importante saber administrar el dinero y desenvolverse en entornos digitales, la propuesta cobra especial relevancia para estudiantes de la provincia, quienes podrán aplicar estos conocimientos tanto en su vida personal como en su futuro académico y profesional.

Durante la competencia, los equipos —acompañados por docentes— deberán resolver desafíos vinculados a situaciones reales, desde la toma de decisiones financieras hasta la prevención de estafas digitales. También se suman actividades pensadas para involucrar a las familias y ampliar la conversación sobre el manejo del dinero en el hogar.

En su edición 2025, participaron escuelas de todo el país, consolidando a esta iniciativa como una de las propuestas de educación financiera con mayor alcance territorial en Argentina. Para este año, el objetivo es ampliar la participación e incorporar más instituciones educativas de Mendoza.

La inscripción estará abierta hasta el 1 de junio de 2026 y se realiza de manera online a través de la web de Junior Achievement Argentina. Pueden participar escuelas secundarias de la provincia que cuenten con conectividad.

El evento de cierre se realizará en octubre en las oficinas de Mercado Libre en Buenos Aires, donde los tres equipos ganadores recibirán tablets como herramientas de estudio, mientras que cada escuela premiada obtendrá 10 computadoras para equipar sus aulas.

“Buscamos que más jóvenes desarrollen habilidades para tomar decisiones informadas, gestionar su dinero con confianza y moverse de manera segura en el mundo digital”, señalaron desde la organización.

En ediciones anteriores, el 90% de los estudiantes afirmó haber incorporado conceptos clave de finanzas personales, y el 80% aseguró que lo aprendido les resultará útil en su futuro.

Sobre las Olimpíadas de Educación Financiera

La iniciativa es impulsada por Mercado Pago junto a Junior Achievement Argentina, organización con más de 30 años de trayectoria en el país, dedicada a la formación de jóvenes en educación financiera, emprendimiento y preparación para el mundo del trabajo.