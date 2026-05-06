Tres Agro dirá presente en Sitevinitech 2026 con soluciones integrales para el agro mendocino

La empresa Tres Agro participará en Sitevinitech 2026, uno de los encuentros más relevantes del calendario agroindustrial, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo en el stand 11 – AD3. La firma mendocina reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del agro, presentando una propuesta basada en la nutrición de suelos, la innovación técnica y el trabajo articulado con aliados estratégicos.
Especializada en soluciones integrales para el sector agrícola, Tres Agro acompaña a productores de toda la provincia en la mejora del rendimiento y la calidad de cultivos como vid, olivo y frutales. Su enfoque pone al suelo como eje del sistema productivo, abordando de manera técnica desafíos frecuentes como suelos esqueléticos, compactados, con baja disponibilidad de nutrientes y bajos niveles de materia orgánica.
En este sentido, la empresa trabaja en la recuperación y regeneración de perfiles degradados mediante programas de nutrición diseñados a medida, orientados a la reposición de macro y micronutrientes extraídos en cada cosecha, la mejora de la estructura y porosidad del suelo, y el fortalecimiento de su actividad biológica, claves para sostener la productividad a largo plazo.
Entradas disponibles: https://www.entradaweb.com.ar/evento/318749de/step/1
Durante la feria, Tres Agro exhibirá su portafolio de servicios, que incluye:
- Programas de nutrición de suelos adaptados a distintos cultivos
- Aplicación de insumos agrícolas con tecnología de precisión
- Asesoría técnica profesional con diagnóstico y seguimiento a campo
- Comercialización de maquinaria agrícola
Además, la empresa destacará sus alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales como HUMA, FertilGlobal y Kyoshi Stone, que permiten acercar al mercado local insumos de alta calidad orientados a potenciar la productividad de los campos mendocinos.
“Participar en Sitevinitech es una oportunidad para seguir conectando con productores, compartir conocimiento y mostrar cómo desde Tres Agro trabajamos para fortalecer el agro de Mendoza con soluciones concretas y sostenibles”, señalaron desde la empresa.
Con una mirada puesta en la innovación y el crecimiento del sector, Tres Agro continúa consolidándose como un actor clave en la transformación del agro regional, apostando a sistemas productivos más eficientes, resilientes y sustentables.