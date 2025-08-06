Llega la décima maratón Conín, un evento para la familia

La Fundación Conin invita a todos los mendocinos y turistas a participar de la Décima Maratón Conin, un evento familiar que se llevará a cabo el próximo 31 de agosto de 2025 en la Ciudad de Mendoza. Este evento no solo busca fomentar la actividad física, sino también recaudar leche para niños y familias en situación de vulnerabilidad a través de la Fundación Conin.



Detalles del Evento:

-Fecha: 31 de agosto de 2025

-Ubicación: Ciudad de Mendoza

-Largada y llegada: Frente al hotel Park Hyatt Mendoza, transitando por calles céntricas de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como la Plaza Independencia, Parque Central y otros puntos de interés.

-Hora de largada: 10:00 hs



Categorías:

-10 km (mujeres y hombres, por categorías de edades)

-5 km (general, mujeres y hombres)

-2 km (caminata Familiar)

-Kids hasta 12 años (gratis, entregando 1 caja de leche entera)



Inscripciones y Organización:

La producción está a cargo de MLT Eventos Sport.Los participantes recibirán un Kit Competidor, que incluirá una remera oficial Montagne, Medalla finisher .Además, todos los corredores tendrán a su disposición un sistema de chip para el seguimiento de su desempeño durante la carrera.



Acreditaciones y Entrega de Kit de Participantes:

La acreditación y entrega de kits se realizará el 30 de agosto de 2025, de 12:00 hs a 18:00 hs, en el Park Hyatt Mendoza.



Un Evento con Propósito:

La Fundación Conin, dedicada a la lucha contra la desnutrición infantil, continúa con su misión de mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias a través de programas nutricionales, educativos y de apoyo. Esta maratón es una excelente oportunidad para colaborar con la causa, ya que los participantes podrán entregar 1 caja de leche entera en polvo para inscribirse en la categoría Kids.



Sobre la Fundación Conin:

La Fundación Conin es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que desde su creación en 1993 ha trabajado incansablemente en la lucha contra la desnutrición infantil en Argentina. Conin realiza programas destinados a prevenir la desnutrición en la infancia y mejorar la salud de las comunidades más vulnerables. A través de sus Centros de Prevención de la Desnutrición, la Fundación busca ofrecer un futuro mejor para miles de niños y sus familias en todo el país.



Para más información sobre la Fundación Conin visitar su web: www.conin.org.ar

Circuito:

La largada y llegada de todas las categorías será frente al Park Hyatt Mendoza, transitando por las calles céntricas de la ciudad y pasando por lugares emblemáticos como Plaza Independencia y el Parque Central. El operativo de tránsito estará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, contará con preventores para garantizar la seguridad y el orden durante todo el evento.



Show en Vivo:

¡La diversión no termina! Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent Argentina 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025, brindará un show en vivo para todos los asistentes. La Décima Maratón Conin será una jornada única para compartir con amigos y familiares, mientras contribuyes a una causa solidaria. ¡No faltes y suma tu participación para seguir luchando contra la desnutrición infantil en Argentina!

Inscripciones abiertas: https://inscripciones.mlteventossport.com.ar/eventos/maraton