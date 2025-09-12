Llega “ARTmósfera Primavera” a Planta Uno: arte, diseño y experiencias inmersivas para toda la familia

Del 13 al 21 de septiembre, Planta Uno Mercado (Godoy Cruz, Mendoza) será el escenario del Festival de Arte y Diseño más esperado de la temporada, con entrada libre y actividades para todos los públicos.

Organizado por @ARTmosfera.diseno este encuentro se realizará los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre en Planta Uno Mercado (Ceretti 244 esquina Colón, Godoy Cruz) de 11 a 19 hs, ofreciendo un espacio único para disfrutar de arte, diseño, gastronomía y experiencias inmersivas.

Un recorrido único

El festival propone clusters creativos con diseñadores y artistas locales que interactúan para innovar, compartir experiencias y potenciar sus productos. Entre las actividades destacadas habrá:

Muestra de arte abstracto con 20 artistas locales y pintura en vivo.



con 20 artistas locales y pintura en vivo. Paseo de compras y diseño con stands de emprendedores y marcas emergentes.



con stands de emprendedores y marcas emergentes. Experiencias inmersivas para infancias: Dinosaurios, Fondo del Mar y Espacio Exterior (reserva de entradas en este enlace).



Dinosaurios, Fondo del Mar y Espacio Exterior (reserva de entradas en este enlace). Intervenciones en vivo y upcycling: las artistas Ignacia Acosta y Pori Porita intervendrán prendas en vivo; happening musicalizado por @salvocauda Djset y participación de @enchulatetupilcha.



las artistas Ignacia Acosta y Pori Porita intervendrán prendas en vivo; happening musicalizado por @salvocauda Djset y participación de @enchulatetupilcha. Desfile/Presentación de colección: la diseñadora @eglepiedrafitadisenotextil presentará su colección primavera-verano “Cuerpos Reales” el sábado 13 a las 17 hs.



Gastronomía y aire libre

El domingo 14 de septiembre, desde las 11 hs, se rearmará el paseo al aire libre con propuestas gastronómicas frescas y talleres sobre eco-diseño, moda consciente y upcycling.

Cine al aire libre y celebración de la primavera

El 20 de septiembre a las 20 hs se estrena “PANTALLAZO.plan” en el pabellón norte de Planta Uno, con la primera función de cine al aire libre: el musical La La Land: ciudad de sueños (preventa disponible en EntradaWeb).

El 21 de septiembre, se celebrará la primavera y el día del estudiante con menús en plan picnic, música y sorpresas especiales.

Entrada libre y gratuita

El festival cuenta con entrada libre, y los restaurantes del complejo ofrecerán menús primaverales para disfrutar del aire libre en un ambiente creativo.

El gran plan de primavera en Mendoza está listo para recibir a mendocinos y turistas del 13 al 21 de septiembre, Planta Uno Mercado será el punto de encuentro del diseño, el arte y las experiencias para todos.Dirección: Ceretti 244 esquina Colón, Godoy Cruz, Mendoza.