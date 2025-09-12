 Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Llega “ARTmósfera Primavera” a Planta Uno: arte, diseño y experiencias inmersivas para toda la familia

Por MASSNEGOCIOS el 12 septiembre, 2025

Del 13 al 21 de septiembre, Planta Uno Mercado (Godoy Cruz, Mendoza) será el escenario del Festival de Arte y Diseño más esperado de la temporada, con entrada libre y actividades para todos los públicos.
Organizado por @ARTmosfera.diseno este encuentro se realizará los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre en Planta Uno Mercado (Ceretti 244 esquina Colón, Godoy Cruz) de 11 a 19 hs, ofreciendo un espacio único para disfrutar de arte, diseño, gastronomía y experiencias inmersivas.

Un recorrido único

El festival propone clusters creativos con diseñadores y artistas locales que interactúan para innovar, compartir experiencias y potenciar sus productos. Entre las actividades destacadas habrá:

  • Muestra de arte abstracto con 20 artistas locales y pintura en vivo.
  • Paseo de compras y diseño con stands de emprendedores y marcas emergentes.
  • Experiencias inmersivas para infancias: Dinosaurios, Fondo del Mar y Espacio Exterior (reserva de entradas en este enlace).
  • Intervenciones en vivo y upcycling: las artistas Ignacia Acosta y Pori Porita intervendrán prendas en vivo; happening musicalizado por @salvocauda Djset y participación de @enchulatetupilcha.
  • Desfile/Presentación de colección: la diseñadora @eglepiedrafitadisenotextil presentará su colección primavera-verano “Cuerpos Reales” el sábado 13 a las 17 hs.

Gastronomía y aire libre
El domingo 14 de septiembre, desde las 11 hs, se rearmará el paseo al aire libre con propuestas gastronómicas frescas y talleres sobre eco-diseño, moda consciente y upcycling.

Cine al aire libre y celebración de la primavera
El 20 de septiembre a las 20 hs se estrena “PANTALLAZO.plan” en el pabellón norte de Planta Uno, con la primera función de cine al aire libre: el musical La La Land: ciudad de sueños (preventa disponible en EntradaWeb).

El 21 de septiembre, se celebrará la primavera y el día del estudiante con menús en plan picnic, música y sorpresas especiales.

Entrada libre y gratuita
El festival cuenta con entrada libre, y los restaurantes del complejo ofrecerán menús primaverales para disfrutar del aire libre en un ambiente creativo.

El gran plan de primavera en Mendoza está listo para recibir a mendocinos y turistas del 13 al 21 de septiembre, Planta Uno Mercado será el punto de encuentro del diseño, el arte y las experiencias para todos.Dirección: Ceretti 244 esquina Colón, Godoy Cruz, Mendoza.

