Llega a Mendoza la segunda edición de la Feria Argentina del Alfajor

Del 3 al 5 de abril en la Báscula de la Nave Cultural, se realizará la segunda edición de la Feria Argentina del Alfajor en Mendoza. Tras convocar más de 30 mil personas en 2025, el evento regresa con una propuesta gratuira al público. Abierta la convocatoria para alfajoreros y emprendedores.

Luego de su debut en Mendoza el año pasado, la Feria Argentina del Alfajor vuelve a instalarse en Mendoza durante Semana Santa con una propuesta que combina gastronomía, producción nacional y todo el sabor del dulce más argentino.

La cita será los días 3, 4 y 5 de abril, de 14 a 22 horas, en la Báscula de la Nave Cultural, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar en familia de más de 60 marcas de alfajores de todo el país, con propuestas que van desde los sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional. La feria ofrecerá además actividades recreativas para niños, espacios de degustación, venta directa y experiencias pensadas para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados será la elección del Mejor Alfajor de la Feria, una instancia que reconoce la calidad, la creatividad y el trabajo de los productores participantes, y que se convirtió en uno de los grandes atractivos del encuentro.

La primera edición del evento fue un verdadero éxito y reunió a más de 30 mil visitantes, consolidándose como un plan destacado para mendocinos y turistas durante el fin de semana largo de Semana Santa.

Convocatoria abierta a alfajoreros y emprendedores

En el marco de esta segunda edición, se encuentra abierta la convocatoria para alfajoreros, chocolateros y emprendedores gastronómicos de todo el país que deseen participar de la feria. El evento representa una oportunidad para exhibir productos, fortalecer marcas, generar contactos comerciales y tomar contacto directo con el público.

Los interesados pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al +54 11 2575 9844.

El alfajor, uno de los dulces más representativos de la gastronomía argentina, es el eje de este encuentro que celebra la tradición y la innovación, y que forma parte del impulso generado por el Campeonato Mundial del Alfajor, una iniciativa que busca revalorizar este producto emblemático a nivel nacional e internacional.

El encuentro es organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor, Mundexpo, Empuje y Jump Agencia. La Feria Argentina del Alfajor tiene un espíritu federal y ya recorrió ciudades como Tucumán, Rosario, Gualeguaychú y Mar del Plata.