Lectura que une familias y generaciones: “El Chavo” llega a la Cajita Feliz Libros

Está colección se suma a la oferta de los ya 8 millones de libros infantiles distribuidos en Argentina y se encuentra disponible desde el 26 de febrero en todos los restaurantes del país.

Como parte de su compromiso con la promoción de la lectura en familia y la democratización de la literatura infantil, Arcos Dorados, la empresa que opera la marca McDonald’s en América Latina, presenta una nueva colección de Cajita Feliz Libros inspirada en el universo de El Chavo.

Desde 2013, el programa Cajita Feliz Libros brinda a las familias la posibilidad de elegir libros en su menú infantil, acercando la literatura a espacios cotidianos de encuentro. A lo largo de estos años, Arcos Dorados ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina y Argentina distribuyó 8 millones de ellos, consolidando una plataforma sostenida para promover el hábito de la lectura y el acceso a literatura infantil. Diferentes organizaciones como UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial sostienen que la presencia de libros en el hogar está directamente relacionada con mejores habilidades lectoras, vínculos familiares más fuertes y mayor permanencia escolar.

La colección, escrita por Grupo Chespirito exclusivamente para McDonald’s, está inspirada en El Chavo Animado, una de las historias más queridas de la cultura latinoamericana, y convierte este ícono en una experiencia de lectura que une generaciones: adultos que crecieron con la vecindad y niños y niñas que la descubren por primera vez. A través de relatos protagonizados por El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Florinda y el Señor Barriga, se destacan valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la convivencia.

La colección está compuesta por cinco libros de tapa dura, cada uno con dos cuentos, diseñados para fomentar la imaginación, el diálogo y la lectura compartida. Además, cada ejemplar incluye actividades para seguir disfrutando el momento en familia.

“Con Cajita Feliz Libros buscamos acercar la lectura a la vida cotidiana de las familias, transformando cada encuentro en una oportunidad para imaginar, conversar y crecer juntos. Esta nueva colección, inspirada en historias que hacen parte de la cultura latina, fortalece los vínculos entre cuidadores y niños. Creemos profundamente en el poder de las historias porque nos conectan, nos enseñan y nos permiten construir recuerdos compartidos”, señaló Victoria Fernández Acuña, Marketing Head Argentina at Arcos Dorados.

El lanzamiento se desarrolla en alianza con Grupo Chespirito, custodio del legado creativo de Roberto Gómez Bolaños, garantizando la autenticidad de los contenidos y el valor emocional de las historias, escritas exclusivamente para la Cajita Feliz de McDonald’s.

“El Chavo tenía una forma muy particular y divertida de leer; esto reflejaba el propósito de mi padre: escribir para entretener. Sin querer queriendo, sus historias se transformaron en un recuerdo al que siempre se podía volver para encontrar un lugar seguro. Ojalá que en esta colección cada niño descubra ese mismo refugio: un espacio al que pueda regresar una y otra vez para disfrutar, imaginar y divertirse leyendo”, afirmó Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños y director de Grupo Chespirito.

Esta edición marca un hito al convertirse en la primera colección de Cajita Feliz Libros inspirada exclusivamente en un personaje de ficción latinoamericano, reafirmando la apuesta de la marca por contenidos con identidad regional.

La colección está disponible desde el jueves 26 de febrero en la Cajita Feliz en todos los restaurantes de Argentina.