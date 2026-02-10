Las bodegas se preparan para vendimia 2026: qué perfiles laborales serán los más demandados en Cuyo

El inicio de la cosecha de uva reactiva la búsqueda de personal calificado en Mendoza y San Juan, con fuerte demanda de perfiles técnicos, operativos y de apoyo clave para sostener la producción vitivinícola.

Con el comienzo de una nueva vendimia, las bodegas de las principales regiones vitivinícolas de Argentina intensifican la incorporación de personal para afrontar uno de los períodos de mayor actividad del año. La cosecha de la uva y el proceso de elaboración se desarrollan durante el verano, alcanzando su pico de demanda laboral hacia fines de febrero y principios de marzo.

Este escenario requiere personal calificado y operarios temporales que garanticen eficiencia productiva, calidad en los procesos y cumplimiento de los tiempos de elaboración, en un contexto donde la planificación de recursos humanos resulta determinante.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura, solo en San Juan la cosecha podría ser 3% superior a la de 2025, mientras que en Mendoza la demanda de trabajadores podría incrementarse aún más debido a la actividad productiva y a la celebración del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, factores que elevan las búsquedas laborales en toda la región de Cuyo.

Perfiles más buscados en bodegas durante la vendimia

De acuerdo con el análisis de demanda laboral de Grupo Gestión, entre los perfiles más solicitados se destacan:

Enólogos y ayudantes de enología

Técnicos de laboratorio

Operarios de bodega

Responsables de recepción de uva

Técnicos de mantenimiento

Personal de limpieza

Choferes con carnet habilitante para autoelevador

Personal administrativo de soporte operativo

Todos estos roles cumplen funciones clave durante la etapa de ingreso, control de materia prima y sostenimiento del ritmo productivo propio de la temporada.

“La vendimia es uno de los momentos de mayor presión operativa del año. La anticipación, el profundo conocimiento del sector y la disponibilidad de personal calificado en tiempo y forma son determinantes para sostener la eficiencia del proceso”, explicó Fernanda Bazán, Coordinadora Regional de Ventas de Grupo Gestión.

