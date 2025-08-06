La trastienda tech de Wakapi llega a Spotify con un podcast imperdible

Ya está disponible el primer episodio, titulado «PHP no está muerto». En cada capítulo, los entrevistados responderán las cinco preguntas que todo geek quiere saber.

Wakapi, empresa de servicios y soluciones de software, estrena CTRL+ALT+Wakapi, un podcast pensado para responder las cinco preguntas que todo geek quiere saber. El nombre hace referencia al clásico atajo de teclado, porque justamente es eso: una vía directa para conocer desde adentro cómo se trabaja en la empresa de tecnología mendocina. Desde el 5 de agosto, todos los martes habrá un nuevo episodio disponible en Spotify.

En cada entrega, Selva Manzur, responsable de Branding y Comunicación de la empresa, entrevista a un desarrollador diferente. Los invitados son wakapers de distintas áreas, desde especialistas en UX/UI hasta referentes en IA. El primer episodio se titula «PHP no está muerto», y tiene como invitado a Federico Scaiola, programador y team leader, quien compartirá una visión contundente sobre este clásico lenguaje.

En los siguientes capítulos se hablará de temas clave para la industria tech como IA, Python, UX/UI, gestión de proyectos y ciberseguridad, entre otros. El objetivo del podcast es abrir un espacio de diálogo e intercambio para la comunidad tecnológica local, visibilizando el talento mendocino y mostrando lo que se construye desde la región hacia el mundo.

CTRL+ALT+Wakapi ya está disponible en Spotify y se puede encontrar ingresando “Wakapi podcast” en el buscador de esa plataforma de streaming o siguiendo las redes sociales de la empresa, donde se publicarán adelantos de cada entrevista.

Link al primer capítulo: https://open.spotify.com/episode/2uN4y9789XGoBG7rYVICV6?si=Mm-2w3o1R2S3Ml08ODu_mA

Acerca de Wakapi

La sociedad global, su economía y cómo las empresas realizan sus negocios están en evolución, reconvirtiéndose al ritmo que demandan los avances en la era digital. En Wakapi, aceleramos y potenciamos estos procesos de cambio, desarrollando soluciones tecnológicas que perfeccionen la interacción entre las personas y las empresas; maximicen la satisfacción de los clientes e incrementen las posibilidades de generar experiencias y negocios exitosos.

La formación de talento y el crecimiento de nuestros profesionales son la piedra angular de nuestra filosofía y nuestra forma de promover su desarrollo personal y profesional.