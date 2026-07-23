Flor de Feria vuelve a Terra Malva, en Vistalba

El paseo de compras estará el 25 y 26 de julio, desde las 11.30 en el complejo de Luján de Cuyo. Además de los emprendimientos, estará la tienda de moda circular y la gastronomía del complejo. Con entrada libre y gratuita.

Flor de Feria y Terra Malva preparan una gran edición para este fin de semana en Mendoza. El 25 y 26 de julio será el encuentro, desde las 11.30, en la playa de estacionamiento del complejo de Vistalba.

En el paseo de compras, el visitante podrá optar por una gran cantidad de productos y regalos. Desde indumentaria de diseño, objetos de decoración, calzado, cosméticos, mantelería y vajilla hasta joyas, accesorios, libros, plantas y velas. Además, la gran tienda de moda circular que ofrece prendas únicas y a precios accesibles.

Pero ahí no terminan las sorpresas. Para los más chicos, habrá un Glitter Bar sin costo y otras muchas otras atracciones en el espacio de Multibardo Art.

El plan de fin de semana se completa con la gran propuesta gastronómica y de mercado del complejo de Luján de Cuyo, que estará abierto durante todo el día.

Como siempre se recuerda, tanto la entrada y playa de estacionamiento serán libres y gratuitos. La invitación está hecha: una gran edición de dos días de Flor de Feria en Vistalba: 25 y 26 de julio, desde las 11.30, en Terra Malva, R. Sáenz Peña y S. Corvalán, Luján de Cuyo.