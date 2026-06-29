«África» revive la magia de Toto en una noche imperdible

La reconocida banda homenaje se presentará en el Teatro Mendoza el próximo sábado 4 de julio, a las 21. Un recorrido imperdible por los grandes éxitos de este gran ícono ochentero, de la mano de destacados músicos locales.

El espectáculo promete un viaje musical y emocional por clásicos que marcaron a fuego a generaciones enteras como «Rosanna», «Hold the Line», «I’ll Be Over You» y, por supuesto, la infaltable «Africa».

Formado en 1978 por músicos sesionistas que participaron en los álbumes más importantes del rock mundial, Toto revolucionó la escena global fusionando rock, pop, jazz, funk y R&B en un sonido único e inconfundible.

África está integrada por músicos de gran trayectoria: Rubén Barolo (bajo), Juan Pablo Staiti (guitarra), Pablo Sánchez (batería), Adrián Virulón (teclados), David Gologorski (piano), Jorge Leytes (voz), Ariel González (percusión), Soledad Sosa (voz) y Willy Moreno (coros).

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