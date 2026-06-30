En vacaciones de invierno llega “Brainrots» (en el mundo de Lunara)

Las vacaciones de invierno suman una nueva propuesta para los más chicos con la llegada de “Brainrots (en el mundo de Lunara)”, un espectáculo teatral original pensado para toda la familia que se presentará el viernes 10 de julio a las 18 hs en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entradaweb.com.ar

La obra invita a niños y niñas de entre 1 y 12 años a sumergirse en un universo donde la magia, la amistad y la imaginación son protagonistas. La historia sigue a Lunara, una pequeña maga alegre, curiosa y muy ocurrente que vive rodeada de entrañables amigos. Sin embargo, todo cambia cuando desaparece su objeto más preciado: un misterioso libro mágico. A partir de ese momento comenzará una emocionante aventura en la que todos deberán unir sus habilidades para ayudarla a recuperarlo.

Con una narrativa dinámica y personajes originales, “Brainrots (en el mundo de Lunara)” propone mucho más que entretenimiento. A través de situaciones divertidas y emotivas, la obra transmite valores como la amistad, el compañerismo y el cuidado del medio ambiente, abordando además temas como la empatía y la convivencia de una manera sensible y accesible para los más pequeños.

Una experiencia para cantar, bailar y soñarDurante una hora de espectáculo, grandes y chicos podrán disfrutar de canciones divertidas, coreografías enérgicas, vestuarios coloridos y una puesta visual que acompaña cada momento de la historia. La interacción con el público, el humor y la emoción forman parte de una propuesta diseñada para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Con un elenco integrado por bailarines y actores de destacada trayectoria artística, la obra logra combinar entretenimiento, calidad escénica y una historia que conecta con el público desde el primer momento.

“Brainrots (en el mundo de Lunara)” cuenta con idea original y dirección de Sol Valente, coreografías de Antu Navas y producción general de Arpegio Musicales.

Una aventura mágica que invita a reír, cantar, emocionarse y descubrir que, cuando la amistad guía el camino, cualquier desafío puede convertirse en una gran historia.





