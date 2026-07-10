Barrio Chino Chacras presenta su variada agenda de julio: Talleres infantiles y un Mercadillo Gourmet

Durante el mes de julio, Barrio Chino Chacras se posiciona como el epicentro de la creatividad y el encuentro en Luján de Cuyo, ofreciendo una agenda integral que incluye talleres para niños durante las vacaciones de invierno y la primera edición del Mercadillo Gourmet en la cafetería Gulerie.

Talleres para niños: Creatividad y diversión en vacaciones

La propuesta para los más chicos busca fomentar la expresión artística y el aprendizaje a través de diversas disciplinas. Todas las actividades se realizarán en el aula taller de Barrio Chino en Monte Líbano 1068, Chacras de Coria.

Martes 14 de julio (15:00 a 17:00 hs): Taller de Cerámica a dúo. Un espacio diseñado para que niños desde los 6 años creen junto a un adulto (mamá, papá, tíos). El taller es dictado por María Giménez (Contacto: 2616100212).

Un espacio diseñado para que niños desde los 6 años creen junto a un adulto (mamá, papá, tíos). El taller es dictado por María Giménez (Contacto: 2616100212). Miércoles 15 de julio (15:00 a 18:00 hs): Pasteleros por un día. Una jornada dedicada a la cocina dulce a cargo de Laura Saieg (Contacto: 2615126597).

Una jornada dedicada a la cocina dulce a cargo de Laura Saieg (Contacto: 2615126597). Jueves 16 de julio (16:00 hs): Taller de Accesorios. Espacio creativo liderado por Valentina Lemos para el diseño de complementos (Contacto: 2612075537).

Espacio creativo liderado por Valentina Lemos para el diseño de complementos (Contacto: 2612075537). Viernes 17 de julio (15:00 a 18:00 hs): Taller de Arte y Pintura. Destinado a niños de 5 a 15 años, donde aprenderán teoría del color y combinación de pigmentos. El costo es de $35.000 (incluye materiales y merienda) y está a cargo de Romina Vignetta (Contacto: 2994273071).

Mercadillo Gourmet: Arte, diseño y sabores en Gulerie

Para cerrar la semana, los días viernes 17 y sábado 18 de julio, de 11:00 a 18:00 hs, se llevará a cabo el Mercadillo Gourmet en la cafetería Gulerie. El evento, organizado por Barrio Chino concept store y la productora ARTmósfera, reunirá a destacados creadores, diseñadores y artistas locales en un ambiente pensado para disfrutar de las «previas» y juntadas entre amigos.

La propuesta gastronómica de Gulerie incluirá su carta habitual de pastelería y Brunch, sumando para esta ocasión especial una oferta de picadas, tapeos y un exclusivo Happy Hour de Aperol. El evento cuenta con el apoyo de Destino Luján y se realizará en las instalaciones de Gulerie (Italia 5829, Chacras de Coria).



La paleta de artistas, diseñadores: Romina Vignetta, Silvina López Pía, mantas en telar de Crudo textil, conservas gourmet de Kyros, Matagalán cueros argentinos, el diseño editorial Liria Books, adaptógenos Fungis.art, cerámicas Pimpots, Kollen miel artesabal, Argencann, Conejo Naranja, mermeladas artesanales Inspiradas, Ant.cerámicas, Cinza cosmética natural y joyería de autor en cristal de murano Lecoq.

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