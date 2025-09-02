La mejor música de los 80 se sube al escenario con «Que vuelvan los movidos»

El nuevo show de Golden Maker´s llegará al Teatro Mendoza este viernes 5 de setiembre a las 21, con una propuesta musical que busca revivir toda la energía de la década dorada con los mejores hits de esa época.

La banda invita a pasar la noche más divertida para disfrutar con los grandes temas movidos que forman parte de la banda sonora colectiva de toda una generación: «Beat it» de Michael Jackson, «Owner of a lonely heart» de Yes y «Jump” de Van Halen, entre otros.

Luego del éxito de sus tres presentaciones a sala llena con «Que vuelvan los lentos», Golden Maker´s regresa ahora para ofrecer un concierto que es mucho más que música: es una invitación a un viaje en el tiempo.

La banda está conformada por Valentina Gratton, Dante Petrica y Sebastián Pérez en voces; Luciano Báez en batería; Flavio Patiño en bajo; Adrián Guerra en teclados; Ariel González en percusión y Javier Vidal en saxo, con la guitarra y la dirección musical de Sebastián Rivas.

La cita es este viernes 5 de septiembre a las 21 en el Teatro Mendoza. Producción general: El Buey Producciones. Entradas en venta aquí.