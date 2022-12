La Cordillera de Los Andes se prepara para recibir a Hernán Cattaneo

Un año más el DJ más relevante de la escena progressive house global vuelve a Mendoza para brindar una experiencia sensorial única. “Será un encuentro, para vivir el presente, disfrutar de lo que nos rodea”, adelantaron desde FOLCK Producciones, quienes se encuentran ultimando detalles para el gran show que brindará Hernán los días 10 y 11 de diciembre en el Gran Hotel Potrerillos.

Hace un año atrás más de 10 mil personas de todas partes del mundo desembarcaron en Mendoza para disfrutar de un show al pie de La Cordillera de Los Andes jamás visto de la mano del reconocido DJ Argentino.

Al parecer la escena de ver tocar a Hernán Cattaneo con el Dique Potrerillos de fondo se convirtió en una experiencia única, tanto que los fanáticos agotaron las entradas en tan solo dos días. En esta ocasión, “Cordillera de Los Andes se trata de un show que potencia el espacio donde lo real y la naturaleza nos une nuevamente: experiencia sensorial, encuentro, vivir el presente, disfrutar de lo que nos rodea”, manifestaron desde FOLCK Producciones, quienes nuevamente se encargan de llevar a cabo este evento.

Así finalmente a través de estas dos fechas, que forman parte de una nueva agenda con presentaciones en cada rincón del mundo, Hernán Cattaneo podrá brillar a pleno los días sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 2022, en el Gran Hotel Potrerillos.

Celebrar siendo responsables del espacio

“El evento tendrá foco especial en el trabajo ambiental y cuidado de Potrerillos. Estaremos celebrando y también siendo responsables de nuestro espacio”, contaron desde la productora que junto al grupo de recuperadores del Centro Verde de Luján de Cuyo le darán destino final a los desechos.

“Ya que el reciclaje es la forma más fácil de controlar los residuos, cuidar energía, generar empleos, no utilizar combustibles fósiles, ahorrar materia prima, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y además contribuir a la conservación de los ecosistemas y la belleza de nuestros paisajes”, continuaron explicando los productores.

De esa forma, se generará una participación activa y en conjunto del cuidado del medioambiente. “Actuando sobre nuestro futuro, somos conscientes que también somos naturaleza”, explicaron desde Folck.

Datos de interés

-El show se llevará a cabo de 16 a 24 hs

-La apertura de puertas será a partir de las 15 hs ambos días.

– La producción prepara todo para recibir alrededor de 5.000 personas por día

– Habrá una Zona Chill con patio de comidas y contenidos especiales

– El evento realizará importantes aportes benéficos antes y después del show

¿Cómo será el Line Up?

Sábado 10/12

19 a 24hs Sasha b2b Cattaneo

18 a 19hs Mercurio (Live)

17 a 18hs Kevin Di Serna

16 a 17hs Valentina Chaves

15 hs Apertura de puertas

Domingo 11/12

19 a 24 Hernán Cattaneo

18 a 19 Mariano Mellino

17 a 18 Ezequiel Arias

16 a 17 Antrim

15 hs Apertura puertas

Sponsors:

Peugeot 208

Viva Wyndham

Budweiser

Aerolíneas Argentinas

Dermaglos

Chiara Lodge

Más acerca de Hernán Cattaneo

El DJ y productor argentino nació el 4 de marzo de 1965 en Caballito, Buenos Aires. Es considerado DJ residente del festival Creamfields Buenos Aires, ya que año tras año se hace presente en Cream Arena Stage. También fue uno de los DJ que más información participó del festival Moonpark, dándole inicio al mismo en marzo de 2003 junto a Sasha.

Desde joven tuvo interés en bandas como Simply Red, Level 42, Depeche Mode y New Order. Según Cattaneo, Frankie Knuckles marcó gran influencia en su carrera como DJ y siente respeto y admiración por artistas y grupos como Knuckles, Inner City y Derrick May. Esto incentivó el rumbo artístico de Cattaneo, posicionándolo entre los DJs más reconocidos del mundo.

Gracias a su amistad con Paul Oakenfold, en los años 1998 y 1999, viaja a los Estados Unidos y se presenta en diversos festivales, como el Burning Man, en Nevada y el Red Rocks Amphitheatre, en Denver. Tiempo después obtiene residencias en el club Cream, tanto en Liverpool como en Ibiza, iniciando sus giras por todo el mundo. Por esa época, edita un remix de Morgan Page para Bedrock.

A fines del 2004 Hernán ocupaba el puesto N°6 en el ranking de la DJ Magazine. Desde ese año, pasa a ser el DJ hispanoamericano más reconocido y mejor posicionado del mundo. Mientras que, con su segundo volumen de “The master series”, en el año 2006 ocupa el puesto N°7 de los mejores DJs de la DJ Mag.

En 2007 Hernán Cattaneo es considerado según DJ Mag el dj 14º y el 12º del mundo según TheDJlist en el año 2007.

A comienzos del año 2018 gana varias distinciones de los lectores de la revista DJ Mag Latinoamérica en los siguientes rubros: “Embajador por el mundo”, “Fiesta del año: Hernán Cattaneo en Forja, 1º de diciembre de 2017, Córdoba, Argentina”, “Mejor DJ de Progressive House” y “Mejor sello discográfico: Sudbeat”.

Más acerca de Folck Producciones

La productora tiene una trayectoria de más de 16 años en la Provincia de Mendoza, siendo una de las más grandes del interior del país, realizando eventos de gran relevancia para el oeste del país.

“Nuestras principales producciones son Moon Fest que se va a desarrollar el 20 de febrero en Hotel Potrerillos, Primavera Folck el cuál se lleva a cabo en el mes de octubre, sumado a Cordillera de los Andes, en el mes de diciembre donde tendrá lugar el show de Cattaneo”, explican desde la productora.

Es la sexta vez que desde FOLCK producciones se realiza el show del reconocido DJ, la primera fue en el Auditorio Angel Bustelo, continuando en Quinta Las Rosas, posteriormente la propuesta tuvo dos presentaciones en Arena Maipú. En 2021 el escenario elegido fue la Cordillera de los Andes, lugar que volverá a vibrar este 10 y 11 de diciembre.