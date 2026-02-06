JAC desembarcó en Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo y apuesta fuerte a la movilidad del futuro

La marca china, que será comercializada por Grupo Lorenzo, hizo su presentación oficial de manera exclusiva para la prensa y mostró la gran variedad de modelos, previo a la apertura de su exclusivo local.

Con una amplia gama de vehículos que abarca desde citycars hasta SUVs y pick-ups, incluyendo versiones a combustión, híbridas y eléctricas, la marca china JAC inicia su desembarco en la región de Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo, uno de los grupos con mayor experiencia en la comercialización y postventa de vehículos de origen chino en Cuyo y la Argentina.

“La llegada de JAC es un enorme desafío para nosotros y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Estamos hablando de una marca con más de 50 años de trayectoria internacional que confió en Grupo Lorenzo para representarla en toda la región de Cuyo”, destacó Juan Manuel Sales, gerente de JAC Lorenzo.

El ejecutivo subrayó que el grupo cuenta con un largo recorrido en el sector: “Hace siete años que trabajamos con marcas chinas y conocemos muy bien tanto el proceso de venta como la postventa, que es un aspecto clave. Son vehículos que ofrecen una relación precio-calidad muy competitiva y prestaciones realmente altas”.

En un contexto de fuerte crecimiento de la movilidad sustentable, JAC se posiciona con una propuesta integral. La marca ofrece vehículos a combustión, híbridos y 100% eléctricos. En híbridos enchufables se presenta la JS6, un SUV que permite una autonomía de hasta 120 kilómetros en modo totalmente eléctrico y que combina motor eléctrico y a combustión. Y en eléctricos, el EV30X es ideal para la ciudad, con una autonomía de 400 kilómetros y la comodidad de cargarlo en casa en unas ocho horas.

La oferta se completa con un portafolio amplio y diverso. “Tenemos desde citycars hasta SUVs familiares y vehículos de mayor porte, además de pick-ups. Por ejemplo, la JS2, que es el SUV más accesible del mercado, con un precio desde 19.900 dólares; la JS8, una SUV de siete asientos con muy buen nivel de tecnología y confort; y la JS4, un SUV compacto que completa una gama muy equilibrada”, detalló.

Uno de los hitos más importantes para los próximos meses será la inauguración del concesionario oficial de JAC en Mendoza. “En una primera etapa la comercialización se realizará en nuestros concesionarios de Autoferia en Mendoza, San Luis y San Rafael, pero muy pronto vamos a inaugurar el concesionario oficial en el Strip Center del Circuito de Guaymallén con toda la oferta de la marca y por sobre todo la postventa integral que es muy importante en nuestra estructura”, confirmó el gerente.

Otro de los diferenciales que ofrece Grupo Lorenzo es el compromiso de recompra, una herramienta pensada para brindar tranquilidad a los clientes. “Hoy ya se perdió gran parte del temor hacia los vehículos chinos. De hecho, el 35% de los vehículos que se importan en la Argentina son de origen chino. Con el compromiso de recompra, el cliente puede entregar su unidad usada y acceder a un modelo superior, financiando la diferencia o pagando de contado. Es una forma concreta de dar respaldo y confianza”, señaló Sales.

En materia de financiación, las opciones son amplias y flexibles. “Podemos financiar hasta el 100% de la unidad o adaptar la operación según el capital inicial de cada cliente, financiando el 70 u 80%. Todo depende de lo que cada persona pueda pagar”, explicó.

Finalmente, Sales hizo hincapié en un aspecto clave para el crecimiento de la marca: la postventa. “Sin dudarlo, la postventa está garantizada. JAC va a tener su servicio oficial en el mismo Strip Center de Guaymallén. Grupo Lorenzo ya trabaja con postventa oficial de marcas chinas y cuenta con la estructura necesaria para brindar un servicio óptimo, no solo para JAC sino para todas las marcas que representamos”.

Con esta apuesta, JAC y Grupo Lorenzo buscan consolidarse como protagonistas del mercado automotor regional, junto a otras marcas chinas como BAIC, Shineray, JMC, combinando tecnología, variedad, precios competitivos y un fuerte respaldo en servicio y financiación.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.