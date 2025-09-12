Gustavo Cordera llega a Mendoza con su Caravana Tour 2025

El inconfundible Gustavo Cordera, una de las voces más potentes y singulares del rock en español, regresa a Mendoza con su gira Caravana Tour 2025, en un show que promete un recorrido por sus clásicos más emblemáticos y nuevas versiones cargadas de energía y emoción.

La cita será el viernes 26 de septiembre, a las 21 h, en 23 Ríos Craft Beer (Ac. Sur y Boedo, Luján de Cuyo), un espacio que se prepara para recibir una noche intensa, vibrante y cargada de historia musical. El show es apto para mayores de 18 y las entradas están a la venta en Flashpass.com.ar

Un viaje sonoro y emocional

La Caravana Tour 2025 será un espectáculo donde confluyen la fuerza del rock, el pulso bailable de la cumbia y el magnetismo de una de las figuras más influyentes de la música argentina. Una oportunidad imperdible para reencontrarse con la voz, las canciones y la energía de Cordera.

Reseña

Nacido en Avellaneda en 1961, Gustavo Cordera marcó un antes y un después en la música latinoamericana. Fundador de Bersuit Vergarabat en 1989, fue protagonista de una fusión única de rock, cumbia y folklore, con letras irreverentes y críticas sociales que se convirtieron en himnos: «La Bolsa», «Señor Cobranza», «El Tiempo No Para», «Un Pacto», «La Argentinidad al Palo», entre otros.

Su carrera ha sido reconocida con galardones como el MTV VMALA al Mejor Artista de Argentina (2003), el Premio Konex como uno de los Mejores Compositores de Rock (2005), el Gardel de Oro y Mejor Canción del Año por «La Bolsa», entre otras distinciones.

Tras su salida de Bersuit en 2009, inició un camino solista con el álbum Suelto y luego formó La Caravana Mágica, sumando matices electrónicos y ritmos bailables. Entre sus discos más destacados figuran La Caravana Mágica Vol. 1 (2010), Entre las Cuerdas (2015) y Cordera Vivo (2022). Su música ha recorrido escenarios de México, España, Uruguay y gran parte de América Latina, siendo homenajeado en diversas oportunidades por su aporte cultural.